Cote d'Ivoire: Rapprocher les banques des PME et TPME - Enjeu du 1er " Meet-up B To P "

La première édition de l'évènement " Côte d'Ivoire Banque To Pme " se tiendra du 9 au 11 mai, à Heden Golf Hôtel d'Abidjan. Ce rendez-vous trimestriel de réseautage entre établissements bancaires et financiers et opérateurs économiques est organisé dans le souci d'expliciter les enjeux et la portée vitale d'une telle initiative. Et ce, pour la pérennité des Petites et Moyennes entreprises ainsi que celles plus petites, à l'aune de la digitalisation des pratiques bancaires.

En prélude à cette rencontre, une conférence de presse sera animée le lundi 4 avril, par les organisateurs, aux Résidences Dippoka de Cocody-Angré. " Ce mini-salon de mise en relations et réseaux d'affaires, se veut un espace d'échange direct et sans filtre entre les banques, les acteurs de la Fintech et porteurs de projets de création d'entreprises, promoteurs de start-ups et autres opérateurs économiques ", a expliqué M. Mohamed Fadiga, Commissaire général. Et de préciser que le " B To P " se tiendra de façon trimestrielle et itinérante. Les initiateurs de " B To P " entendent jouer par cet évènement, leur partition dans l'accroissement du taux de bancarisation, la réalisation d'une inclusion financière et bancaire optimale en Côte d'Ivoire.

Fintech et PME : une combinaison qui marche:

Sur l'essor de la bancarisation, notons que fin 2021, selon les données statistiques de l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire (APIF-CI) du Ministère de l'Economie et des Finances, la Côte d'Ivoire compte vingt-huit (28) banques et deux (02) établissements financiers. Le taux de bancarisation, au sens strict, a connu une légère hausse passant de 19,1% en 2019 à 20,5% à fin 2020 avec notamment le démarrage des activités d'Orange Bank Africa.

Avec, en ligne de mire, la Fintech. Étant entendu que l'écosystème des services financiers numériques en Côte d'Ivoire se caractérise, à fin 2021, par la présence de treize (13) structures d'émission de monnaie électronique (EME). A fin décembre 2020 le secteur compte 27,7 millions de comptes de monnaie électronique.

L'activité des services financiers numériques, est marquée par l'exécution de 687 millions d'opérations par l'ensemble des plateformes du pays, pour une valeur de 13 937 milliards de FCFA en 2020 contre 642 millions d'opérations pour une valeur de 10 775 milliards de FCFA en 2019. En termes d'accès aux services financiers numériques, à fin 2020 le réseau s'est considérablement renforcé, avec l'installation de nouvelles unités, portant à 286 019, le nombre total de points de services établis sur le territoire, contre 234 231 en 2019, soit une évolution de 22,1%. Une aubaine pour les quelque 60 450 PME ivoiriennes représentant plus de 80% du tissu économique ivoirien avec plus de 200 000 emplois directs et de longue durée qu'il faille bonifier.