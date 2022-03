Cote d'Ivoire: Traitement des linges médicaux - Les professionnels de l'entretien textile en conclave à Abidjan

Le premier Forum africain des professionnels de l'entretien textile se tiendra les 24 et 25 mai 2022, à Abidjan.

Comment le linge médical est lavé dans nos hôpitaux ? Les équipements et produits utilisés sont-ils adaptés pour le traitement du linge médical ? Les patients et le personnel soignant sont-ils suffisamment protégés contre les infections nosocomiales liées au manque d'hygiène du linge hospitalier ?...

Voilà, entre autres, quelques questions qui seront au menu d'un forum, prévu les 24 et 25 mai prochains, à l'hôtel Pullman, au Plateau. Dénommé " Forum Africain des Professionnels de l'Entretien Textile (Fapet) ", cette rencontre est organisée par le "Consortium africain de blanchisserie" ou "African Laundry Consortium" (en anglais). Le lancement officiel a eu lieu, le mercredi 16 mars, à Angré. Le thème retenu pour cette première édition est : " Le rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et le développement économique des pays africains ". Selon Yoboué Célestin-Arthur, président du Consortium africain de blanchisserie (ou African Laundry Consortium en anglais), structure qui organise le forum, l'objectif visé est d'ouvrir un coin du voile sur un secteur longtemps laissé-pour-compte par de nombreux pays africains.

" La fonction linge a longtemps été considérée comme une fonction subalterne dans les établissements de santé, estimée comme moins noble que les soins. Néanmoins, le linge est véhiculé à l'intérieur des établissements et en ce sens, il peut constituer un facteur de risque dans un environnement à risque. Il se charge en micro-organismes et les transporte ", souligne-t-il. Avant de poursuivre : " Certains sont dangereux pour la santé, comme les staphylocoques dorés et ont développé des résistances aux antibiotiques. D'autres, habituellement présents dans nos organismes, peuvent générer des maladies infectieuses si leur nombre augmente.

Il nous faut maîtriser la fonction linge. Il faut maintenir un haut niveau d'hygiène dans le processus de circulation du linge souillé, source d'infections depuis la chambre du malade jusqu'à la blanchisserie et de la blanchisserie, pour le linge propre, jusqu'à la chambre du patient ". Selon lui, ce forum sera l'occasion de parler de ces principes, des méthodes actuelles de gestion du linge médical dans les établissements sanitaires en Afrique, de la nécessité de la restructuration de la fonction linge, du financement de celle-ci et de ses retombées économiques.

" Depuis 2018, notre structure et ses partenaires travaillent sur la problématique d'une meilleure restructuration du circuit du linge médical en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest. Un plan de restructuration a été élaboré et sera présenté aux gouvernements africains et bailleurs de fonds le 24 mai 2022 au cours d'un panel de restitution ", a-t-il annoncé. Il a lancé un appel à l'endroit des autorités africaines, afin que celles-ci favorisent la participation de certains membres et cadres de leur ministère de la Santé. Avant d'inviter les entreprises travaillant dans le secteur à une meilleure implication dans la promotion de cette activité en Afrique. " Aux professionnels du secteur de l'Entretien Textile en Afrique, nous demandons une participation massive pour valoriser l'image de notre métier ", a-t-il poursuivi. Ajoutant que plusieurs pays tels que le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont attendus à ce forum. Plusieurs conférences sont prévues à cette occasion.