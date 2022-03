Cote d'Ivoire: Leadership politique - Nassénéba Touré honorée par une Fondation américaine

Nassénéba Touré a été honorée le jeudi 24 mars 2022, par la Fondation " Il n'y a pas de Limit " ou " There Is No Limit Foundation ". La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a reçu de cette fondation américaine l'Awards du leadership politique et des relations avec le service public, en reconnaissance de sa contribution à la promotion des droits humains et de l'équité entre les sexes.

Cette distinction a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle organisée par There Is No Limit Foundation, en marge de la 66e session de la condition de la femme qui s'est tenue aux Nations unies à New York du 14 au 25 mars 2022. Elle a enregistré la participation de plusieurs diplomates africains auprès des Nations, des hommes d'affaires et des membres de la délégation ivoirienne à la Csw66. La Fondation There Is No Limit a été fondée en 2008 par les sœurs guinéennes Mariama Mounir Camara et Aissata Mounir Belgrade Camara, toutes deux survivantes de la violence domestique et sexiste.

Depuis lors, la Fondation There Is No Limit est devenue une organisation réputée et largement reconnue qui a touché plus de 30 000 personnes. Elle a également atteint plus de 10 millions de personnes grâce au plaidoyer des fondatrices pour protéger les droits des femmes et des filles, et pour mettre fin aux pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. La mission principale de la fondation est de veiller à ce que les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vivent dans la dignité et la sécurité tout en réalisant leur plein potentiel socio-économique.