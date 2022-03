Cote d'Ivoire: Compétitivité de l'agriculture - La Côte d'Ivoire signe un accord avec l'OCP S.A

Le Premier ministre, Patrick Achi, a présidé le lundi 28 mars 2022, à Abidjan, la signature d'un protocole d'accord-cadre relatif au développement d'un partenariat stratégique entre le gouvernement ivoirien et l'Office chérifien des phosphates (Ocp) S.A, un leader mondial dans la production des engrais, afin de booster la compétitivité agricole ivoirienne et renforcer l'impact des politiques de développement local sur les populations rurales.

Ce partenariat est établi entre le ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère du Commerce et de l'Industrie et Ocp Africa, filiale de l'Ocp S.A. Prévue sur une période initiale de deux ans, cette convention de partenariat stratégique prévoit déjà la mise en œuvre sur le terrain de trois accords spécifiques. Notamment, le projet riz dans le Nord du pays, la création de 30 centres de service agricoles de nouvelle génération et la cartographie numérique de la fertilité des sols.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne entraînera une augmentation de la productivité agricole et des revenus agricoles qui passeront de 60% à 80% d'ici à 2030 et entraînera également une augmentation de la valeur ajoutée et contribuera à la création d'un nombre important d'emplois pour nos jeunes et nos femmes. Deux autres accords spécifiques suivront, selon le Ceo Ocp Africa filiale du groupe Ocp, Mohamed Anouar Jamali. Notamment, la diffusion des bonnes pratiques aux coopératives féminines et la mise en place d'un mécanisme pour l'accompagnement et le support des startups ivoiriennes pour des investissements en agribusiness dans le pays.

Ocp Africa travaille sur la formation d'excellence des jeunes en agribusiness et en agri-tech par la mise en place d'un "digital farmer school" adossé à une ferme expérimentale. " Cette école qui sera le premier noyau de l'Université Mohammed VI polytechnique en Côte d'Ivoire, fera l'objet d'un sixième accord spécifique ", a-t-il dit. Cette signature de convention de partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Programme national d'investissement agricole (Pnia), une déclinaison du programme stratégique Côte d'Ivoire 2030 et du projet de société "Une Côte d'Ivoire solidaire".