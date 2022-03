Cote d'Ivoire: Autonomisation - L'Ambassade des États-Unis sort plus de 200 femmes de Man de la précarité

L'Ambassade des Etats-Unis à Abidjan vole au secours de plus de 200 femmes de la ville de Man. La Représentation diplomatique a octroyé une subvention de 9 000 dollars soit environ 5 millions de FCfa à leurs différentes Associations dénommées Action pour le développement et la protection de la famille (Adpf) et l'Association des femmes de Zélé. En vue de la réalisation d'un site de transformation de manioc.

Lors d'une visite le 23 mars 2022, dans la ville, l'ambassadeur Richard Bell s'est rendu sur leur site pour constater leurs progrès dans l'installation d'un moulin à manioc dans leur communauté. Selon l'Ambassade, le projet réduira le temps de trajet nécessaire aux femmes pour transformer le manioc et assurera la durabilité du broyage. Il permettra également aux bénéficiaires de générer des revenus et à alimenter un fonds de microcrédit pour des activités futures.

Au dire de l'ambassadeur des Etats-Unis, Richard Bell, " les associations et organisations locales sont souvent le ciment social et le moteur économique des communautés rurales ". Et d'ajouter : " Elles comprennent mieux les besoins de leurs communautés, et nous sommes heureux de soutenir les bénéficiaires des subventions de cette année par le biais du Programme spécial d'auto-assistance de l'ambassadeur ". Il faut souligner que la subvention est accordée à ces associations dans le cadre du Programme spécial d'auto-assistance de l'Ambassade des Etats-Unis.