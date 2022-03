Ile Maurice: Qui sont les vrais profiteurs ?

Un "per diem" de Rs 131 516 pour deux jours à la Dubai Expo pour la ministre Kalpana Koonjoo-Shah. C'est pratiquement trois ans d'aide financière mensuelle de Rs 3 500 par exemple pour un bénéficiaire inscrit au registre social qui compte sur cet argent pour nourrir ses enfants. On parle là d'allocation pour survivre, que ces personnes ne touchent pas pendant trois mois parce que l'Intégration sociale procède à une réévaluation... Alors que ce sont des gens sans ressources, que le coût de la vie est en hausse constante. Les fonctionnaires ne peuvent a priori pas réévaluer leur statut trois mois avant l'échéance annuelle, histoire que ces personnes n'aient pas à rester sans le sou...

Madame la ministre et cette flopée de collègues du gouvernement qui profitent allègrement des allocations de voyage ne connaissent pas la situation au jour le jour dans laquelle ces familles, ces mères célibataires, sont plongées. Si la ministre du Bien-être de la famille avait à cœur les femmes et les enfants, elle serait partie voir ces femmes, au lieu d'aller à Dubaï, pour un obscur International Women Entrepreneurs Show. Elle aurait pu même, tient, y partir et redistribuer ce qu'elle a pu s'offrir là-bas grâce à ses per diem à ces femmes qui tirent le diable par la queue. Elle aurait pu être un exemple d'empathie pour ses collègues masculins qui ne valent pas mieux.

Quand on voit que la Sécurité/Intégration sociale pinaille pour des aides pour des personnes qui en ont réellement besoin et que les élus dilapident l'argent des contribuables, on se demande qui sont les vrais profiteurs ? Ce ne sont pas ceux qui réclament une aide sociale parce que manger trois repas par jour est devenu un luxe, qu'une famille de cinq personnes ne peut vivre avec moins de Rs 10 500 par mois, ni même avec Rs 11 000 qui feraient dépasser le plafond de la NEF, ce ne sont pas ceux qui demandent une pension d'invalidité que le board médical de la sécu refuse à des personnes handicapées mentales ou physiques. Ce sont les sangsues qui nous gouvernent.