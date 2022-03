Afrique de l'Ouest: Abidjan attend avec ferveur la foire commerciale intra-africaine et la CAN de football

Abidjan, 28 mars (APS) - Abidjan. Par un temps chaud et humide. Les stigmates de la crise sociopolitique des années 2010-2011 semblent loin, dans une ville propre qui a retrouvé son souffle, son rythme, entre embouteillages et chantiers qui poussent ici et là. Même si certains Abidjanais pensent devoir alerter sur une insécurité toujours présente, pour un habitué de la capitale ivoirienne, le constat est que celle-ci a retrouvé des couleurs.

Une atmosphère attractive pour la Côte d'Ivoire a autorisé l'attribution au pays de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) en juin 2023, incitant les pouvoirs publics et des promoteurs privés à faire pousser des chantiers pour donner à Abidjan plus d'éclat. Les populations vaquent à leurs occupations, dans une ambiance grouillante. La consommation a repris dans les nombreux centres commerciaux, symboles d'un dynamisme qui n'a pas laissé indifférents des opérateurs privés en quête d'opportunités et de nouveaux marchés.

Des hôtels sortent de terre pour multiplier l'offre en lieux d'hébergement. On commence déjà à en parler parce que le pays, au-delà de montrer un visage accueillant, nourrit l'espoir de voir son équipe nationale triompher sur ses terres. En quelques années, depuis la fin de la crise sociopolitique des années 2000 - plongeant la ville et le pays dans une atmosphère faite de peur et de méfiance -, les maquis ont retrouvé leur vitalité, servant ce qui fait un des charmes de la Côte d'Ivoire : une gastronomie que le visiteur qui y débarque apprécie goulument. C'est cette nouvelle dynamique que retrouve Abidjan qui a permis au gouvernement ivoirien de se voir attribuer l'organisation de la troisième édition de la Foire intra-africaine de commerce (IATF).

L'accord de convention a été signé le 25 mars à Abidjan entre Afreximbank, l'Union africaine, le secrétariat de la Zone de libre-échange africaine et le gouvernement ivoirien, représenté par son Premier ministre, Patrick Achi, président du conseil consultatif de l'IATF 2021, en présence du président du conseil consultatif de l'IATF 2023, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo. Quelque 20.000 exposants sont attendus à l'événement. Ainsi, après Le Caire (Egypte) en 2018, Durban (Afrique du Sud), Abidjan abritera, du 21 au 27 novembre 2023, la troisième édition de l'IATF, une première pour une capitale francophone. Depuis la première édition de l'IATF, en 2018, le montant des engagements commerciaux est de 75 milliards de dollars US. Pour l'IATF 2023, les organisateurs et partenaires impliqués projettent 40 milliards de dollars US.

"Cet acte est le départ du train de Durban vers Abidjan, avec diverses opportunités pour le marché commercial intra-africain", déclare le président du conseil d'administration d'Afreximbank, Benedict Oramah, relevant que lors de la première édition de l'IATF, le plus grand contrat EPC intra-africain pour un projet d'énergie hydroélectrique d'une valeur de 2,9 milliards de dollars US a été signé entre le gouvernement tanzanien et deux sociétés d'ingénierie égyptiennes. M. Oramah a dit que le financement a été coordonné par Afreximbank et a été entièrement soutenu par un consortium de banques africaines. "Le projet vise à générer 2.100 mégawatts d'énergie hydroélectrique, ce qui représente 42 % de l'objectif tanzanien de générer 5.000 mégawatts d'ici à 2025, et à créer plus de 6.000 emplois en Egypte et en Tanzanie", ajoute-t-il. "Avec les atouts dont dispose la Côte d'Ivoire et l'engagement du gouvernement, je n'ai aucun doute que l'IATF 2023 sera une grande réussite et laissera des souvenirs immémoriaux et pérennes pour les opérateurs économiques africains, les Etats et les investisseurs du monde", assure Benedict Oramah.

Le programme prévisionnel de la rencontre d'Abidjan intègre des expositions commerciales, la mise en place d'une plateforme commerciale intra-africaine, un observatoire économique et du commerce africain, des forums sur le commerce en Afrique, la présentation de la cartographie des opportunités d'investissement dans les infrastructures et le tourisme, l'industrialisation en Afrique, le démarrage du programme de développement des jeunes entrepreneurs africains, etc. Le commissaire au développement économique, au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Albert Muchanga, souligne que le commerce intra-africain demeure "toujours faible, avec seulement 16 % d'échanges entre les pays africains". Il estime que l'IATF représente "la seule occasion propice pour booster la croissance de l'Afrique et accroître les opportunités économiques".

"Le secteur privé demeure un acteur clé pour l'atteinte des objectifs que se sont fixé les gouvernements en relation avec l'Agenda 2063. Tous les gouvernements africains doivent mobiliser les acteurs du secteur privé par une forte participation, pour améliorer l'économie et le commerce d'échelle, lancer l'industrialisation, renforcer la compétitivité du commerce intra et extra-africain et créer de l'emploi", indique-t-il. A l'édition 2021 de l'IATF en Afrique du Sud, 53 milliards de dollars US de contrats commerciaux ont été signés, avec la participation de 46 Etats africains. Pour M. Muchanga, cela signifie que "les Africains peuvent animer leur marché commun si les acteurs arrivent à avoir accès aux informations d'opportunités commerciales, et les barrières douanières supprimées sur le continent".

Pour sa part, le président du conseil consultatif de l'IATF 2023, Olusegun Obasanjo, souligne que "l'Afrique ne représente que 3 % du commerce mondial et 84 % des échanges avec l'extérieur et non avec les Africains eux-mêmes". Il estime que "le paradigme peut être retourné s'il existe des mécanismes pour connecter les pays, afin d'animer le marché commun continental, entre autres objectifs, faciliter la libre circulation, optimiser la facilité de délivrance des visas, un passeport unique de voyage sur le continent".

Les atouts qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner l'organisation de la foire tiennent notamment à l'engagement à aménager un espace de 35 hectares devant abriter un parc d'exposition en chantier. S'y ajoutent un taux de pénétration commerciale de 24 % en Afrique de l'Ouest, une économie évolutive avec 40 % des richesses de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la position de troisième économie de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la place de plus grand producteur de cacao au monde, d'où proviennent plus de 40 % de toutes les fèves de cacao.

"L'IATF 2023 sera l'occasion de relancer la vision du projet de société Côte d'Ivoire solidaire du Programme national de développement du président Alassane Ouattara, avec l'objectif de mobiliser 91 milliards de dollars US et de passer au dédoublement du PIB (produit intérieur brut) à l'horizon 2030", déclare, pour sa part, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui, avec les autorités du pays, partage un optimisme qu'une promenade dans la ville permet de sentir.