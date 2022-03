Sénégal: L'inauguration de l'hôtel RIU Baobab est une nouvelle étape dans le développement du tourisme (Maky Sall)

Pointe-Sarène (Mbour) — L"inauguration de l'hôtel RIU Baobab de Pointe-Sarène (Mbour, ouest) consacre une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal, a affirmé le président Macky Sall.

"La cérémonie d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal. Ce réceptif hôtelier traduit, en effet, la place privilégiée que doit prendre le secteur privé dans la réalisation du Plan Sénégal émergent", a-t-il notamment indiqué.

Le chef de l'Etat procédaient, lundi, à l'inauguration de ce réceptif hôtelier dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle station balnéaire dans cette partie de la Petite-Côte sénégalaise confiée à la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-Sénégal). "L'investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l'hôtellerie relève assurément du secteur privé. L'Etat doit rester aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement", a fait valoir Macky Sall. Cette vision justifie, a-t-il expliqué, la mise en oeuvre du programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC) à partir de 2013. S'agissant du tourisme, il a cité le crédit hôtelier et touristique et plus récemment l'enveloppe de 75 milliards de francs CFA pour financer les besoins en investissements aux entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens.

Il s'y ajoute, a rappelé Macky Sall, les investissements massifs de l'Etat dans le développement des infrastructures qui ont pour vocation de soutenir le tourisme. "Nous avons l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), l'autoroute Ila Touba et bientôt l'autoroute AIBD-Mbour-Fatick Kaolack en phase de réalisation. C'est pourquoi je voudrais rassurer le promoteur de l'hôtel TIU Baobab que l'Etat du Sénégal est en train d'engager les travaux de contournement de Mbour pour pouvoir relier Pointe-Sarène à partir de l'AIBD", a-t-il assuré. Il a également évoqué le lancement de la Compagnie aérienne, Air Sénégal, la reconstruction de six aéroports régionaux.