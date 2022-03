Maroc/Congo-Brazzaville: Barrage retour - Les Congolais, face à une situation qui pourrait leur profiter

Dans le cadre de leur match aller des barrages entre le Maroc et la RDC, les deux formations ont réalisé un résultat nul d'un but partout. Ce mardi, Marocains et Congolais vont devoir se départager...

Et les conditions, en cas de rencontre de parité, selon le règlement de la FIFA, stipule quelques conditions telles que :

En cas d'égalité au score après la fin de temps réglementaire, l'arbitre principal de la rencontre va ajouter une prolongation à deux mi-temps comptant de 30 minutes au total, dont 15 minutes pour chaque mi-temps.

Dans le cas où la prolongation s'achève sur un score vierge, les deux équipes iront à la séance des tirs au but pour se départager. Dans le cas où la prolongation s'achève sur un score de parité (de deux buts partout ou plus), c'est l'équipe reçue qui se qualifiera, en se basant à la règle de but inscrit à l'extérieur. Tout en rappelant que la RDC a déjà pris part au Mondial 1974, cette formation pense que tout serait possible en terre marocaine. Un pays dont la manche retour donnerait une sensation de pression, qui pourrait fragiliser les Lions de l'Atlas. Un état d'esprit, qui risque de les trahir.