Egypte/Sénégal: Barrage retour - Gabaski, se met en condition avant d'affronter le Sénégal

L'heure est à la provocation ! Et les grands sportifs sont conscients que tout adversaire redoutable, mérite de subir des comportements susceptibles de le désarçonner. Et à quelques heures de croiser les Lions de la Teranga du Sénégal, le dernier rempart de la sélection égyptienne Gabaski n'a pas manqué son numéro du genre.

En effet, ce dernier n'a pas manqué de provoquer son adversaire du jour, le Sénégal. A quelques heures de leur stressante explication, comptant pour la seconde manche des qualifications à la prochaine édition de la Coupe du monde, Gabaski s'est fendu à ces propos : " Nous jouerons à nouveau contre le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde, et nous devrions avoir une forte réaction après avoir perdu contre eux en finale de la CAN, et cela s'est déjà produit en Égypte " a-t-il lancé dans la traditionnelle conférence d'avant-match.

" Le match retour sera difficile pour les deux équipes, et si Dieu le veut, nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du monde pour prouver à tout le continent que nous étions les champions méritants. Et puis j'espère que nous pourrons bien performer en Coupe du monde " assure-t-il. Les Lions de la Teranga, dominés à l'aller, 1-0, devront en marquer plus ce mardi 29 mars 2022, pour pouvoir consommer la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Ou à défaut, triompher aux tirs au but en cas d'égalité, à la suite d'une prolongation.