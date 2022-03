Sénégal: Classement 15éme Journée Ligue Pro - Casa Sports répond à GFoot, Teungueth Fc et Ndiambour victorieux

Le mano a mano se poursuit entre Génération Foot et Casa Sports. Le duo de leader continue d'accentuer son avance en tête du classement après leurs victoires obtenues respectivement face à Cneps Excellence et Mbour Petite Côte sur le même score (3-1). Ils comptent désormais six points d'avance sur Guédiawaye Fc (23pts) qui occupe la troisième place. Les Crabes, qui pouvaient réduire cette avance, ont été surpris 1-0 par l'As Douanes qui profite de ce succès pour grimper à la 9ème place derrière l'Us Gorée. Les Insulaires ont subi le réveil de la lanterne rouge, Ndiambour, en s'inclinant 0-1.

Toujours bon dernier, le Ndiambour revient, du coup, à une longueur de Mbour Petite Côte, premier relégable. Un autre a renoué avec le succès : il s'agit de Teungueth Fc. Les Rufisquois, qui restaient sur sept matches sans victoire, ont conjuré le mauvais sort en l'emportant 2-1 devant Diambars. Ce succès, ô combien important, va certainement redonner de l'espoir aux supporters et replacé le champion du Sénégal en titre à dix points des leaders (19 pts). C'est, en revanche, un coup d'arrêt pour Diambars, victorieux de ses trois dernières sorties.

Battu deux fois de suite, le Jaraaf n'a pas fait mieux qu'un partage des points 1-1 avec la Linguère de Saint-Louis qu'il rendait visite. Les " Vert et Blanc " de la Médina restent donc à la 5ème place (21pts) avec un point de plus que leur adversaire. M. L. DIOP

Résultats de la 15e journée Ligue 1 Pro :

Casa Sports 3-1 Mbour Petite Côte, Diambars 1-2 Teungueth Fc, Génération Foot 3-1 Cneps Excellence, As Douanes 1-0 Guédiawaye Fc, Us Gorée 0-1 Ndiambour, As Pikine 0-2 Dakar Sacré-Cœur, Linguère 1-1 Jaraaf.

Equipes PTS J G N P BP BC GD

1er Génération Foot 29 15 8 5 2 21 10 +11

2e Casa Sports 29 15 7 8 0 16 7 +9

3e Guédiawaye Fc 23 15 6 5 3 15 13 +2

4e As Pikine 22 15 5 7 2 16 8 +1

5e Jaraaf 21 15 5 6 4 16 12 +4

6e Linguère 20 15 5 5 5 9 8 +1

7e Teungueth Fc 19 15 4 4 7 15 11 +4

8e Us Gorée 19 15 5 4 6 13 15 -2

9e As Douanes 19 15 5 4 6 11 15 -4

10e Diambars 18 15 4 6 5 11 10 +1

11e Dakar Sc 17 15 3 4 8 8 8 0

12e Cneps Ex 14 15 3 5 7 6 14 -8

13e Mbour Pc 13 15 3 4 8 8 21 -13

14e Ndiambour 12 15 2 6 7 5 15 -10