Sénégal: Théâtre et ARTs vivants - Les acteurs plaident pour un fonds de développement

Célébrée dans la sobriété depuis deux ans à cause de la crise de Covid-19, la Journée mondiale du Théâtre s'est tenue, hier, dans une ambiance de grande ferveur, de spectacles sur scène et d'animations artistiques. Les acteurs ont profité de cette commémoration pour solliciter auprès du Président de la République un fonds de développement du théâtre et des arts vivants.

Le Théâtre national Daniel Sorano a retrouvé, hier, l'ambiance des grands jours. Dans une salle pleine à craquer, les troupes de Kaffrine, Dagana et la troupe dramatique de Sorano ont laissé libre cours à leur inspiration pour amuser un public déjà acquis à leur cause. Avec des thématiques allant de l'émigration clandestine aux violences faites aux femmes, les comédiens ont fait voyager les férus de cet art de la scène dans les dures réalités quotidiennes de la société sénégalaise. Si les sujets abordés ont été joués plusieurs fois au théâtre, il faut toutefois reconnaître l'ingéniosité des artistes dont les voix et les pas de danses font pénétrer dans un univers à la fois enchanteur et " curatif ". Le théâtre a cette force de nous permettre de tout dire ; il est un art complet dont le message aide à porter les enjeux de la société, du monde, mais aussi les urgences de l'époque. La 60ème édition de la journée dédiée à cet art est : " Le théâtre, un levier pour le développement ".

En même temps qu'il permet de faire basculer les normes " préétablies ", le quatrième art aide aussi à changer le monde. Compte tenu de son rôle essentiel dans le pays, les acteurs du sous-secteur ont profité du symbole de cette journée pour solliciter auprès du Président de la République la mise à leur disposition d'un fonds pour le développement du théâtre et des arts vivants. " Ce fonds nous permettra de professionnaliser davantage notre secteur d'activités, d'améliorer la qualité de nos productions artistiques et aidera également à leur diffusion pour le plus grand rayonnement des arts et de la culture sénégalaise partout dans le monde. Nous sollicitons solennellement auprès de votre bienveillance le décret qui permet la mise œuvre de ce fonds ", a déclaré Matar Diouf, artiste comédien, acteur et metteur en scène, dans un message ouvert au Chef de l'État.

Mécanisme de financement de la culture:

Au nom de tous les acteurs culturels toutes disciplines confondues, il a rappelé que tous les préalables et travaux techniques ont été faits avec minutie et précision. " Il ne reste plus qu'une volonté à la fois politique et étatique pour la mise en œuvre effective de cette forme de rémunération qui constitue, pour nous acteurs culturels, une puissante arme de lutte contre la pauvreté, mais également un excellent mécanisme de financement de la culture ", a souligné le Directeur de Ecol'arts. Il appartiendra aux autorités de décider des organes qui vont composer ce fonds, mais aussi sa gouvernance, estime la comédienne Yacine Félane Diouf. L'essentiel, a-t-elle ajouté, est de faire en sorte qu'il soit " efficace " pour répondre au manque criant de moyens dans le sous-secteur du théâtre.

En dépit des difficultés que vivent les acteurs, Mme Diouf s'est félicitée du fait que les comédiens s'efforcent toujours de garder le label d'excellence qui les a toujours caractérisés. Aujourd'hui, le spectacle de scène a certes perdu une partie de son pouvoir d'attraction, mais il compte toujours des férus. Et le Plan stratégique pour le développement du théâtre, qui vient d'être validé par les acteurs, permettra sans doute au quatrième art sénégalais de retrouver son lustre d'antan. Dans le cadre de la célébration de cette journée, le collectif des artistes comédiens " demb ak tay " a tenu également une caravane dont la procession a traversé le boulevard de la République, la Rts1 avant de finir à Pikine.

APPUI AUX ACTEURS DU THÉÂTRE : Abdoulaye Diop réaffirme la volonté du Chef de l'État:

Le Ministre de la Culture et de la Communication, présidant la cérémonie officielle de la Journée mondiale du Théâtre, a rappelé la volonté politique réelle du Président de la République d'aider le sous-secteur. Abdoulaye Diop est revenu sur la place de cet art en tant que vecteur culturel du développement économique et social ; un moyen privilégié d'expression de la diversité permettant de construire ensemble un monde conforme à " nos espérances " et " notre " qualité d'être humain. Selon lui, des dispositions sont d'ores et déjà prises pour mettre à contribution la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose pour la programmation à Dakar des meilleurs spectacles des créateurs de l'intérieur du pays. Il s'agit d'une manière de donner à leurs œuvres une promotion nationale et internationale. Le patron du département de la Culture a insisté sur l'importance de la création de lieux d'accès au spectacle en quantité et en qualité, au diapason de l'aura de tous les acteurs du quatrième art. Le Ministre de la Culture et de la Communication a rassuré par rapport à l'engagement de son département à aider les acteurs dans la formation et le renforcement des capacités. C'est dans ce sens que s'inscrit d'ailleurs l'ouverture prochaine de l'Ecole nationale des Arts et Métiers de la culture, la mise en place d'un dispositif de soutien à la création ainsi que la création et la rénovation des infrastructures culturelles qui restent au cœur des préoccupations du ministère.