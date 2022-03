Sénégal: ARTs Visuels - À la Place du Souvenir, Akéba met en scène une singulière expression

Chez Abdourahmane Ba dit Akéba, la peinture et la musique sont des passions. Ce féru de jazz et des lettres, Directeur Qualité, sécurité, environnement et développement durable à la SenEau, est tombé dans le monde des arts visuels par effraction. Il s'est forgé une personnalité et essaie de se frayer un passage dans cet univers si loin de son milieu professionnel. Son exposition, à la fois déroutante et pleine d'enseignements, est à voir à la Place du Souvenir africain où a eu lieu le vernissage, jeudi dernier.

Ceci n'est pas une exposition ! On pourrait presque paraphraser la légende d'un célèbre tableau du peintre belge René Magritte en parlant de l'événement organisé par Abdourahmane Ba dit Akéba, jeudi dernier, à la Place du Souvenir africain, sur la corniche dakaroise. Il y avait certes des peintures, des tableaux d'art accrochés sur les murs de la vaste salle envahie par la foule des grands jours, mais pas que cela. Arts visuels, musique, chorégraphie, mapping vidéo, poésie et art culinaire étaient réunis dans un seul espace. Cette surprenante exposition intitulée " Expression singulière " est un hommage à deux icônes de la culture sénégalaise, le folk singer Seydina Insa Wade décédé le 9 mai 2012, et le peintre Abdoulaye Ndoye considéré comme une référence dans le milieu des arts visuels au Sénégal et à l'étranger.

" L'idée de départ était de rendre hommage à un musicien qui nous a quittés et à un artiste qui est toujours parmi nous, avec le dénominateur commun qu'ils sont tous deux peu connus du grand public ", nous confie Akéba dans un coin d'une salle où déambule une foule joyeuse d'amateurs d'arts, sous une voix à peine audible car couverte par le brouhaha du public et des notes de musique acoustique. Une belle brochette d'artistes sont présents en guest-stars : les Frères Guissé guitares en bandoulière et voix haut perchée ; la chorégraphe Marianne Niox et ses jeunes danseurs ; les peintres Kiné Aw, Khalifa Ababacar Dieng et Sambou Diouf aux tableaux enchanteurs ; le slameur Cheikh Oumar Dia qui allie sa passion à sa profession d'analyste financier ; le groupe de jazz Keur Gui qui faisait la joie des branchés dakarois au début des années 1990 ; le jeune vidéo mappeur Alioune Thiam qui associe avec merveille numérique et arts visuels ; la passionnée d'art culinaire Seynabou Diop dont les plats sont servis aux convives.

FUSION ENTRE LES FORMES D'ART :

Une mixture picturale, musicale, poétique, visuelle et gustative que les spectateurs ont appréciée avec une joie teintée d'étonnement tant l'événement est inédit. " J'ai eu l'idée de cette exposition il y a pratiquement trois ans et j'avais l'intention de réunir plusieurs formes d'art, d'expressions plastiques et picturales en un seul lieu. Au départ, je voulais l'intituler expressions plurielles, mais quand j'ai discuté avec Abdoulaye Koundoul, le Directeur du Théâtre national Daniel Sorano avec qui j'ai noué un partenariat pour l'événement, il m'a proposé le titre expression singulière que j'ai trouvé assez pertinent car tout cela procède d'une même singularité ", explique Akéba. L'autre angle d'attaque est le mois de mars dédié aux femmes car on retrouve beaucoup d'œuvres de femmes dans l'expo. Selon lui, la réunion de toutes ces disciplines n'est pas une simple superposition, mais une véritable fusion entre les formes d'art.

Le choix de la Place du Souvenir, face à l'océan, est tout aussi symbolique. Il renvoie à ce désir d'ailleurs et ce rêve de mieux-être qui animent de nombreux jeunes sénégalais et africains qui prennent des risques en voyageant dans des embarcations rudimentaires pour rejoindre l'Occident.

" Tout cela pour montrer qu'au Sénégal, quand nous nous mettons ensemble en oubliant nos égoïsmes individuels, nous pouvons réaliser des choses formidables pour l'amour de l'art ", poursuit-il. Dans la même logique, Akéba croit ferme qu'il faudrait que les artistes africains revisitent l'histoire de leurs pays. Pourquoi, par exemple, ne pas réaliser une vidéo mapping sur Samory Touré, Aline Sitoé Diatta ou d'autres figures historiques comme Léopold Sédar Senghor dont l'itinéraire pourrait bien être retracé sur le pont de Joal.

" Nous avons tellement d'histoires à raconter et pouvons faire des miracles dans ce domaine avec les nouvelles technologies, à condition que les artistes et les autres compétences se mettent ensemble et démontrent que notre dénominateur commun est la créativité ", suggère-t-il.

CLIN D'ŒIL À L'ART RUPESTRE:

Sous les notes de musique d'Alioune et de Djiby du groupe les Frères Guissé, une statue peinte en gris et que l'on croyait figée se met à se mouvoir avec l'allure des fiers guerriers " ceddos " d'antan qui firent face avec tant de bravoure à l'envahisseur français. Puis, comme par enchantement, les lumières s'éteignent. Dans la pénombre, l'artiste Sambou Diouf se met à dessiner des lignes et des formes sur une vaste toile à l'aide de pinceaux fluorescents avec, en fond sonore, la belle voix de Djiby Guissé psalmodiant une ballade de Seydina Insa Wade dédiée à Omar Blondin Diop, l'étudiant sénégalais mort en martyr dans une prison de l'île de Gorée, sous le régime de Senghor. Une chanson censurée à l'époque et qui avait valu à son auteur un exil pendant des années. Quand les lumières s'allument, les spectateurs découvrent une belle œuvre de Sambou qu'il a presque réalisée à l'aveuglette.

Une performance saluée par une salve d'applaudissements. Dehors, sous un froid de canard accentué par la brise venue de l'océan, de jeunes danseurs exécutent une chorégraphie tout aussi acrobatique qu'époustouflante. Le spectacle était vraiment partout en cette Place du Souvenir ornée de portraits et de notes biographiques de grandes figures du continent tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, Cheikh Anta Diop et tant d'autres qui font la fierté de l'Afrique et de sa diaspora.

En organisant un tel événement, Akéba espère, à l'instar de nos ancêtres, " saisir, figer, témoigner de manière fugace ce mouvement perpétuel, changeant et magique qui constitue la vie ". Pourtant, rien ou presque ne le prédestinait à devenir artiste lui qui est Directeur Qualité, sécurité, environnement et développement durable à la société SenEau. Comme il le confesse lui-même, il est tombé dans le monde de la peinture par effraction. " Je n'ai pas fait une école d'arts et suis un parfait autodidacte, mais dans ma tête j'ai toujours peint. Je me suis lancé véritablement dans la peinture en 1994 à travers des expos en France notamment ", rappelle-t-il. Il se considère comme quelqu'un qui travaille sur la base de concepts car il faut que cela soit clair picturalement dans son esprit avant qu'il ne se lance dans une aventure artistique.

Chez lui, peindre est thérapeutique. " La peinture et le jazz sont mes deux passions ", ajoute-t-il. À travers ses tableaux, on sent un clin d'œil à l'art rupestre que l'on retrouve sur certains rochers un peu partout dans le monde et dont les œuvres, réalisées il y a des milliers d'années, véhiculent un message universel. Féru de bandes dessinées durant sa tendre enfance, lecteur assidu de " Rahan le fils des âges farouches ", cette Bd que connaissent tous les gosses des décennies 1970 et 1980, Akéba a puisé dans ses lectures et expériences pour se forger une personnalité artistique. Ses œuvres ont été exposées en différentes occasions et dans divers lieux tels que le Musée Ifan, le Festival de jazz de Saint-Louis, la Biennale de Dakar et le Musée Boribana.