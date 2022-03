Sénégal: Révision exceptionnelle des listes électorales - La période contentieuse démarre aujourd'hui

Après la clôture, ce dimanche à minuit, des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales ouvertes depuis le lundi 07 mars dernier, les tâches électorales vont se poursuivre au niveau des commissions administratives jusqu'au jeudi 31 mars.

C'est la fin de la période de révision exceptionnelle des listes électorales et le début de la période contentieuse, ce lundi. Le Directeur de la Formation et de la Communication à la Direction générale des élections, Birame Sène, s'est d'abord réjoui de la bonne tenue des opérations au niveau de toutes les communes du Sénégal et des huit départements de la diaspora. Il a rappelé que cette révision, " ouverte depuis le lundi 07 mars, concernait les demandes d'opérations d'inscription (enrôlement des primo-votants), modification (changement de circonscription ou d'adresse électorale), changement de statut (militaire, paramilitaire redevenu civil ou inversement), et/ou radiation auprès des commissions administratives ". La révision exceptionnelle " est clôturée ce dimanche 27 mars 2022 à minuit ", a-t-il précisé.

Toutefois, a poursuivi M. Sène, " conformément aux dispositions légales (article 1 et 7, décret 2022-240 du 14 février 2022 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022), et réglementaires (R50 du Code électoral), les opérations portant sur la gestion du contentieux de l'enrôlement vont se poursuivre. Elles couvriront la période allant du lundi 28 au 31 mars 2022 pour la prise en charge (enregistrement et traitement), des décisions de justice issues du contentieux de la révision et celles des autorités diplomatiques ou consulaires, le cas échéant ".

En vertu de l'article 8 du décret n° 2022-240 sus-indiqué, il a expliqué que " le demandeur qui conteste une décision de la commission administrative dispose ainsi d'un délai de deux jours pour saisir le Président du Tribunal d'instance (rejet d'une demande, radiation d'office décision à l'égard d'une décision contestée) ". Et dans les 24 heures suivant la saisine, " la décision sur les recours contre les décisions de la commission administrative de révision est prise ". En outre, " toute décision de rejet d'une demande doit être dûment motivée et notifiée par écrit, sans délai ".