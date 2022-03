Sénégal: Innovation dans l'économie numérique - La DER/FJ lance le programme "Appui à l'accélération des entreprises"

La Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l'Ambassade de France au Sénégal, en collaboration avec Bpifrance et le Groupe Agence Française de Développement ont lancé le programme "Appui à l'Accélération des Entreprises Tech sénégalaises". Une nouvelle initiative qui vise à renforcer davantage les start-up du Sénégal, pays en plein dans la révolution digitale.

"La DER/FJ, consciente de sa mission, est ravie de participer pleinement à ce programme, d'autant plus que c'est son cœur de métier d'accompagner les femmes et les jeunes engagés dans l'entrepreneuriat ", s'est réjouie la Déléguée générale Madame Mame Aby Sèye, ajoutant que l'institution qu'elle dirige " salue cette belle synergie d'actions allant dans le sens de soutenir davantage les entrepreneurs de la Tech".

Ce projet a pour ambition d'accompagner le Sénégal dans sa volonté de devenir le hub de l'innovation et de l'économie numérique de l'Afrique Francophone, de soutenir la visibilité de cet écosystème et son étroite connexion à son environnement international, en particulier financier, condition nécessaire pour ancrer son attractivité, et enfin de permettre une soutenabilité de long terme de son dynamisme.

Pour sa part, la Directrice des affaires internationales et européennes de Bpifrance, Isabelle Bébéar, souligne que "le Sénégal, troisième pays en Afrique à voir l'émergence d'une licorne l'an dernier, suscite l'intérêt des investisseurs internationaux", en restant "convaincue que la communauté digitale hébergée sur la plateforme EuroQuity de Bpifrance, pilotée par la DER et animée avec les acteurs de l'écosystème Tech sénégalais, permettra aux start-ups de se connecter aux investisseurs internationaux et aux autres écosystèmes en Afrique et en Europe."