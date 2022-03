Cote d'Ivoire: Bondoukou - Un braconnier arrêté avec 5 défenses d'ivoire et une queue d'éléphant

Spécialisé dans l'abattage d'éléphant et du commerce de l'ivoire, Kambou Sansan Issouf, un trafiquant d'animaux a été interpellé le lundi 21 mars 2022 à Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Il avait en sa possession cinq défenses d'ivoire et une queue d'éléphant. L'homme procède à la chasse des éléphants depuis 2013 au sein du parc national de la Comoé. Cet exploit a été possible grâce au fruit de la collaboration entre l'Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée (UCT), la Direction de la Police forestière et de l'Eau du Ministère des Eaux et Forêts (DPFE-MINEF), l'Office ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et EAGLE-Côte d'Ivoire dont ils ont bénéficié de l'assistance technique.

Déféré devant la Section du Tribunal de Bondoukou Kambou Sansan Issouf a été jugé, le jeudi 24 mars 2022, par le Tribunal de première instance de Bondoukou. Il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois, et à 500.000 francs CFA d'amende pour les infractions d'abattage d'éléphants dans un parc national et de commercialisation d'ivoires. Pour rappel, le commerce international de l'ivoire est déclaré illégal depuis 1989, mais les populations d'éléphants d'Afrique continuent de décroître. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF) chaque année 20.000 à 30.000 éléphants sont tués pour leurs ivoires, équivalent de 50 à 80 individus par jour.