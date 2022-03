Sénégal: Show-biz - Le chorégraphe sénégalais Eleemane HK fait sensation aux USA

À la bourse des valeurs musicales, la cote de Eleemane HK , l'acteur, scénariste et chorégraphe, sénégalais, est en hausse. Tant et si bien que sur les plateformes numériques du pays de l'oncle Sam tels que Dancers Tube et Shuffle Dance, ses vidéos affolent les compteurs. Au point où Beyoncé dite Queen bey, la star américaine de la musique s'est entichée du talent de l'enfant de la Teranga. Et leur collaboration qui a porté le jeune homme sur orbite médiatique lui a également ouvert de nombreuses portes dans le milieu du show-business outre-Atlantique. Dans la foulée, le projet de Eleemane HK avec Diddi Emah, danseuse de Beyoncé, a été retenu pour figurer dans la série populaire de danse " Step Up".

Derrière cette histoire aux allures de conte de fée moderne, il y a énormément de travail et de privation. Influencé par la culture populaire, Eleemane HK commence la danse dès l'âge de 9 ans. Véritable touche-à-tout, il s'essaie au hip-hop, à la pop ainsi qu' au freestyle. Il se perfectionne au fil du temps jusqu'à devenir chorégraphe de renom. Si les grands noms de la musique urbaine américaine tels que Nqobilé, Nyla Brick et Lace, Sunmi, Rime Salmi lui font appel, il est aussi sollicité par les chaines de télévision.

En 2016, il lance son projet d'art abstrait nommé PersonnA qui raconte l'histoire d'un artiste qui veut dépasser l'imaginaire et se déroule dans un monde où l'étrange côtoie l'extraordinaire. PersonnA marque une rupture dans le temps et annonce une nouvelle ère artistique. Une de ces œuvres a été mise en avant par la chaîne américaine BET. Fin 2016, Eleemane HK participe à un court-métrage retenu au festival du film Tribeca de New York et nominé par CNN dans le cadre des innovations qui pourraient changer le monde.

En 2017, le projet artistique " A Trip Beyond Mars Planet ", qui porte la signature du prodige, est mis en avant par BBC Africa. Il s'agit d'un diaporama en réalité virtuel à 180° qui associe images, effets spéciaux et bande sonore et aborde des thèmes comme le déracinement, la perte de valeurs et des œuvres 100% créatives. Si certaines de ces œuvres artistiques ont été partagées par plus de 25 auteurs de livres de science-fiction sur les réseaux sociaux, Eleemane HK est aussi un entrepreneur de haut niveau qui est en train de graver son nom dans le cercle des grands artistes.