Cote d'Ivoire: Mobilité - Le Président de la République offre des véhicules à sept généraux de police

Ils sont sept contrôleurs généraux de police dont six promus le 31 décembre 2021. Cette promotion que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qualifie d'exceptionnelle en raison du nombre bénéficie d'une attention particulière du Président Alassane Ouattara qui a offert à chacun des généraux un véhicule de commandement. En leur remettant les clés des véhicules, le ministre a réitéré la confiance du chef suprême des armées en la police ivoirienne pour le travail remarquable de sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Raison pour laquelle la dotation en véhicules apparaît comme la réparation d'une situation gênante vis-à-vis de ses " hauts fonctionnaires de grande qualité ".

En leur rappelant la mission essentielle du général dans l'armée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué la loyauté et la patience de ses collaborateurs. " Une des grandes qualités à développer est de savoir attendre son heure... ". Car, estime-t-il, aucune situation ne peut demeurer statique, surtout pas celle d'un général qui a besoin de moyens pour exercer ses fonctions. D'où la gratitude de Vagondo Diomandé au Chef de l'État qui n'a pas hésité à donner une suite favorable au besoin de locomotion des nouveaux généraux. Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la police nationale à servir avec loyauté la République. Le premier responsable de la sécurité intérieure, par ailleurs général de corps d'armée, a prodigué des conseils à ses collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Se sentir en confiance:

" Le général doit être à l'écoute de ses hommes. Car ce sont eux qui le font. Prenez soin de vos hommes... ", conseille Vagondo Diomandé. Qui invite les nouveaux généraux à adopter la méthode participative dans la gestion quotidienne de leurs collaborateurs. "...Un petit message, un sourire à un collaborateur en difficulté... Chacun doit se sentir en confiance pour donner le meilleur de lui-même ", insiste le ministre.

" C'est la première fois que six commissaires divisionnaires majors sont promus au prestigieux grade de contrôleur général dont rêvent tous les policiers en activité... ". En faisant ressortir la particularité de leur promotion, le général Djokouehi Djibré Léon, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Comnat-Alpc), par ailleurs porte-parole des récipiendaires, rappelait ainsi l'attachement et la confiance du Président de la République en la police nationale. D'où la reconnaissance des nouveaux promus " qui n'ont pas encore fini de savourer le fait d'avoir été nommés ", que le Président Alassane Ouattara leur offre les moyens de travailler en toute sérénité pour réussir leur mission. En promettant de faire mieux pour continuer de mériter la confiance du chef suprême des armées, le général Djokouehi invite leurs cadets à développer plusieurs qualités. Il s'agit, entre autres, de l'amour de la patrie, de la loyauté, de l'abnégation et de l'amour pour le travail bien fait.

Les récipiendaires:

1- Le Général Djokouehi Djibré Léon : Président de la Commission Nationale de Lutte Contre la Prolifération et la Circulation Illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (Comnat-Alpc)

2- Le Gal Dosso Siaka ; Préfet de Police d'Abidjan (PPA)

3- Le Gal Touré Seydou : Conseiller Technique Chargé de la Coopération Internationale Mis

4- Le Gal Timité Namory : Directeur Général Adjoint en Charge de la Police Judiciaire DGA CPJ

5- Le Gal Diomandé Gueuty : Directeur de la Police Economique et Financière

6- Le Gal Karamoko Gaoussou Directeur du Centre Régional de Formation et de la Lutte contre la Drogue

7- Le Gal Diakité Aboubacar Siriki Directeur de Police d'Abidjan