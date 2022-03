Cote d'Ivoire: Daloa - Bamba mamadou appelle les cadres à l'union

Le samedi 26 mars 2022, à l'occasion de la journée d'hommage des "grins" de Daloa au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans leur cité, Bamba Mamadou, cadre de Daloa a appelé ses pairs à l'union et la cohésion pour un développement harmonieux de cette ville. Cette cérémonie, qui a eu pour cadre l'espace plein-air de la résidence de Cheick Touré, a été l'occasion pour Bamba Mamadou de saluer l'engagement des "grins" aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. Bamba Mamadou qui avait à ses côtés Cheick Touré et Téhi Diaby tout en rappelant le rôle primordial que jouent les "grins" dans la société a salué la forte mobilisation des associations des "grins" de la cité pour la cause du président de la République Alassane Ouattara.

" Nous ne sommes pas dans les clivages des personnes "

" Votre soutien indéfectible a permis la réélection du président de la République Alassane Ouattara avec une majorité écrasante dans notre cité ", a-t-il salué. Dans une ambiance conviviale et fraternelle, il a réitéré son engagement à œuvrer dans l'union, la solidarité et la cohésion des cadres et populations pour le développement de "cité des antilopes". " Ici, nous nous retrouvons pour partager des moments fraternels avec nos pères, nos frères, nos enfants. Cela est capital, car c'est dans l'union qui nous ferons le développement de Daloa, une réalité. Nous sommes engagés dans ce sens" , a-t-il dit. Et d'ajouter : " Nous ne sommes pas dans les clivages des personnes, mais je suis venu apporter ma modeste contribution à travers des actions sociales aux côtés des cadres de notre cité pour qu'ensemble, nous parlions de développement et de paix, des valeurs que prône au quotidien notre guide, le président de la République Alassane Ouattara ", a-t-il insisté. Notons que cette cérémonie a été l'occasion pour Téhi Diaby, Cheick Touré et Bamba Mamadou d'offrir aux "grins" plusieurs dons afin de démarrer le mois du jeûne dans la quiétude.