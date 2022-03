Afrique de l'Ouest: UEMOA - Baisse de 1,9% des services marchands non financiers en janvier 2022

Dans sa Note mensuelle de conjoncture économique de janvier 2022, la Bceao a analysé la situation des services marchands. Selon le document, les services marchands non financiers ont connu une baisse de 1,9% en janvier 2022, après une progression de 4,6% un mois plus tôt. S'agissant des services financiers, leur évolution mensuelle entre décembre 2021 et janvier 2022 a été négative (-4,7%) après une variation positive de 2,3% entre novembre et décembre 2021.

Par ailleurs, ajoute la Bceao, en glissement annuel, les services marchands non financiers ont connu une croissance en janvier 2022 (+8,3%). L'accroissement du chiffre d'affaires des services marchands non financiers est observé dans tous les pays de l'Uemoa. Les hausses les plus importantes ont concerné le Niger (+14,7%) et le Sénégal (+11,3%). La Côte d'Ivoire (+8,9%), le Bénin (+6,9%), le Mali (+5,9%) et le Burkina (+5,6%) enregistrent une progression moindre. Concernant les services financiers, l'analyse de leur indice indique une hausse de 11,8% sur la période sous revue, tout comme le mois précédent.