Sénégal: Transformation digitale et inclusion numérique - Sonatel Academy célèbre sa 3ème promotion

Le groupe Sonatel, à travers son école de codage qui dispense des formations gratuites aux jeunes dans le domaine du numérique, a célébré, hier, 154 apprenants lors d'une cérémonie de graduation tenue à son siège. Une manière d'optimiser son action dans la transformation digitale des sociétés et l'inclusion numérique, en tant que " partenaire privilégié " de l'Etat du Sénégal.

Le numérique occupe une place de choix dans l'évolution du monde contemporain. Une réalité que semble comprendre le groupe Sonatel. A travers son école de formation gratuite appelée Sonatel Academy, le groupe a formé 154 jeunes pour le compte de sa 3ème promotion. Parmi ces jeunes, 120 sont spécialisés en développement web/mobile, 18 en référent digital et 16 en développement Data. En moyenne, il est indiqué que ces derniers ont eu un taux de réussite de 91% à l'examen de certification avec un taux faible de décrochage de 9% dû à la Covid-19.

Selon les responsables de Sonatel Academy, cette réussite fait suite à une évaluation progressive, suivie d'un examen de certification après lequel les apprenants bénéficient d'un certificat reconnu par le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ministère dont le représentant Abdou Fall a magnifié les efforts et la contribution cruciale dans la transformation digitale et dans l'inclusion numérique. " Je voudrais remercier et féliciter très sincèrement, le directeur général de Sonatel pour les innombrables efforts qu'il ne cesse de fournir en vue de la promotion de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. ", dit M. Fall. A l'en croire, Sonatel est bien dans la vision du président Macky Sall qui veut le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant.

" Nous avons tous à cœur de les accompagner dans leur quête légitime de savoir et de savoir-faire pour trouver un emploi décent. ", dit, pour sa part, le directeur général de Sonatel. Sékou Dramé ajoute dans la foulée que Orange digitale center qui abrite Sonatel Academy est destiné à favoriser le développement d'un véritable écosystème numérique, notamment en le rendant plus accessible aux jeunes et aux femmes. " Tous les programmes y sont gratuits et ouverts à tous. ", précise M. Dramé. Ils vont à la formation des jeunes sur le numérique à l'accompagnement des porteurs de projets en passant par l'accélération des startups entre autres.

Par cette approche, dit-il, Sonatel entend contribuer à développer l'employabilité des jeunes et à les aider à s'insérer dans le tissu économique. La marraine de cette 3ème promotion de Sonatel Academy est Mme Fatoumata Sarr Dieng qui a invité les récipiendaires à, une fois dans leurs activités professionnelles, se rappeler des valeurs telles : exemplarité, engagement et innovation qui leur permettront à tout moment de chercher à créer de la valeur pour leurs entreprises ou Startup. En ce qui leur concerne, les récipiendaires, par l'entremise de leur porte-parole Adji Anta Dabo, ont manifesté leur reconnaissance à tous leurs formateurs et tout le groupe Sonatel. Ils ont également salué la qualité de la formation et apprécié les valeurs qui leur ont été inculquées durant leur cursus.