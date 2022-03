Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance des eaux et forêts - Le lieutenant Alidjou Touré, premier président

Le lundi 28 mars 2022, a vu le jour le Fonds de prévoyance des eaux et forêts (Fpef) de Côte d'Ivoire, rapporte un post du ministère des Eaux et Forêts. Selon la publication, le premier président du Conseil d'administration est le lieutenant Alidjou Touré. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale constitutive (Agc) qui s'est fixé pour objectif de mettre en place les organes du Fonds de prévoyance des eaux et forêts, notamment le Conseil d'administration, l'organe de contrôle et le président du Conseil d'administration.

C'est sous la houlette du Préfet hors-grade Youssouf Traoré, chef de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, président du comité ad'hoc, assisté du colonel Ouattara Kassoum Dramane, directeur de l'administration et des ressources humaines de l'Oipr et du lieutenant-colonel Gnaba N'Guessan Michel, directeur des ressources humaines et de la formation, que l'Agc s'est déroulée. 110 personnes ont pris part aux travaux de l'assemblée, dont 96 délégués sur 97 et les 14 membres du comité ad'hoc.

Au terme du vote, la liste Sagesse-Solidarité-Santé a obtenu 68 voix et celle dite Solidarité-Transparence-Dignité, 28 voix sur 96 votants. La liste Sagesse-Solidarité-Santé a donc été déclarée vainqueur avec 70,83 %. Le lieutenant Alidjou Touré, tête de liste a donc été élu par acclamation, premier président du Conseil d'administration du Fpef ont également pris part à cette cérémonie officielle, de hauts responsables de la Mugefci, du Fonds de prévoyance de la police nationale et du Fonds de prévoyance militaire. Le ministre Alain-Richard Donwahi était accompagné d'une forte délégation.