Cote d'Ivoire: Programme Social du Gouvernement (PS Gouv) - Le CNDH ouvre le débat sur les enjeux et les perspectives ".

Le Programme Social du Gouvernement traduit la volonté du Gouvernement d'intensifier son action sociale en faveur des populations vulnérables. Il cible les domaines sociaux clés tels que la santé, l'éducation, le logement, l'énergie, l'eau potable, le transport, l'emploi des jeunes et les femmes, l'agriculture. Ce programme, qui en est à sa phase 2 ou PSGouv 2, est étalée sur la période 2022-2024, qui vise à consolider les acquis de la phase précédente du PSGouv (2019-2020) et à accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Afin de mieux cerner les enjeux et les perspectives de ce programme, le CNDH donne rendez-vous à différents acteurs de la société civile ce mercredi 31 mars à 9h30 dans ses locaux, sis à Cocody Vallon, autour du thème "Le Programme Social du Gouvernement (PS Gouv) : enjeux et perspectives ".

Cette activité s'inscrit dans le cadre du Forum des Droits de l'Homme, un mécanisme de partage d'informations, de consultation, de concertation et d'actions entre différents acteurs de promotion, de protection et de défense des Droits de l'Homme. Le PSGOUV a la spécificité de susciter autant d'espoir qu'il ne soulève d'interrogations au sein des populations, en attente légitime des retombées de la croissance et d'une juste répartition de ses dividendes. C'est pourquoi, le CNDH offre aux participants à cette session du Forum, l'opportunité de ce cadre et d'échanges constructifs autour de ce programme porteur d'espérances.