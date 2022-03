Algérie: Signature d'un programme de travail entre le pays et l'OMS

Alger — Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont signé, lundi à Alger, un programme de travail pour la période 2022-2023, visant à faire profiter l'Algérie de l'expérience de l'OMS dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Signé par le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar et le représentant de l'OMS en Algérie par intérim, Nouhou Amadou, en présence des cadres du ministère et des experts de l'OMS, ce programme de travail porte sur trois principaux axes savoir "les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles et les systèmes de santé".

"Nous avons l'opportunité aujourd'hui de signer le budget-programme 2022-2023 faisant partie du 13ème Programme général de travail (PGT) de l'OMS", a déclaré le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, ajoutant que "ce programme a été élaboré dans un cadre coordonné et consensuel entre les directions de l'administration centrale et les établissements soumis à leur supervision et l'OMS, tenant en compte les priorités nationales et couvrant 5 domaines de coopération dans le cadre de la réalisation des ODD".

Saluant "l'engagement de l'organisation à soutenir l'Algérie dans sa vision visant à atteindre la couverture sanitaire globale pour le bien-être de ses citoyens, ainsi que son soutien à la ratification de l'éradication et de l'élimination de nombre de maladies infectieuses", M. Benbouzid a souligné la nécessité que "l'exécution de ce nouveau budget programme fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation continue", précisant que "le précédent budget-programme pour la période 2020-2021 fasse l'objet d'une mise en œuvre satisfaisante des activités programmées, malgré l'impact de la crise de (Covid-19)".

Dans le même contexte, il a mis l'accent sur le "rôle pionnier de l'OMS dans la résolution des problèmes de santé mondiaux, la conception d'un programme pour les recherches en santé, l'établissement de règles et de normes et la fourniture d'un appui technique aux pays, outre le suivi et l'évaluation des tendances en matière de santé", saluant "son engagement à atteindre le troisième objectif des ODD", appelant les Etats membres et toutes les parties participantes à "permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous".

Pour sa part, M. Amadou a expliqué que la signature du programme de travail pour la période 2022-2023 s'inscrit dans le cadre du plan du programme d'action global de l'OMS, et s'articule autour de 3 axes majeurs dans le cadre de l'accompagnement des pays pour renforcer leurs systèmes de santé selon les priorités et en leur fournissant l'expertise nécessaire.

Il a souligné que "l'Algérie fait partie des pays dotés d'un système de santé développé, ce qui a permis à ses citoyens de jouir d'une bonne santé, et porté l'espérance de vie à 77 ans".