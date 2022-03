Afrique: Mondial 2022 - Le ticket Qatar au bout des crampons des Léopards à Casablanca

Quatre-vingt-dix ou cent vingt minutes et peut-être les tirs aux buts. Le temps d'attente pour les Léopards et tous les Congolais sera déterminé par rapport à un tableau à trois temps, à l'issue de la rencontre entre la RDC et le Maroc, mardi 29 mars au stade Mohammed V de Casablanca. Une manche retour des barrages du mondial qui va retenir l'attention de toute une nation déterminée à jouer sa deuxième Coupe du Monde, 48 ans après.

Le schéma qui accordera le ticket Qatar aux Léopards dans les 90 minutes, est une victoire, ou un match nul avec au moins deux buts. Cependant, un match nul de zéro but partout éliminerait la RDC, après le un but partout concédé vendredi 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa.

En effet, la règle du but marqué à l'extérieur est toujours de vigueur à en croire le règlement de la Coupe du Monde de 2022.

https://coupedumonde2022.net/ou-aura-lieu-la-coupe-du-monde-2022

Le règlement de la FIFA le mentionne très clairement :

" Dans le format par élimination directe, les deux équipes disputent un match aller et un match retour et la FIFA tire au sort l'équipe qui reçoit en premier. L'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts dans les deux matches est qualifiée pour le tour suivant. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts dans les deux matches, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Si le nombre de buts inscrits à l'extérieur est le même ou si les deux matches se terminent par un score nul et vierge, une prolongation de deux fois 15 minutes sera disputée à la fin du second match. "

https://www.ouest-france.fr/sport/coupe-du-monde/mondial-2022-la-regle-du-but-marque-a-l-exterieur-maintenue-par-la-caf-lors-des-barrages-3f01a396-ac59-11ec-b6bf-b1259a28d6c8#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%20de%20la%20Fifa,%C3%A9quipe%20qui%20re%C3%A7oit%20en%20premier

Prolonger le suspens

Les Léopards ont aussi la possibilité de prolonger le suspens. Avec un match nul d'un but partout, les deux nations auront droit à une prolongation de 30 minutes, avec deux mi-temps de 15 minutes chacune.

Et si à l'issue des 120 minutes, les deux nations ne se départagent pas, le sort le fera, à travers la loterie des tirs au but. C'est à ce stade de la rencontre que les spécialistes font intervenir le mental pour gagner ce pari.

A l'issue de cette épreuve, le vainqueur sera directement qualifié à la phase finale de la Coupe du Monde-Qatar 2022.

Rééditer l'exploit de 1974

Lors que la RDC, alors Zaïre se présente à la Coupe du monde 1974, elle est la seule nationale qui représente l'Afrique, après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) la même année. Les Léopards participent à la grande compétition mondiale après l'Égypte en 1934 et le Maroc en 1970.

En 1974, la RDC était obligée de jouer 3 tours des éliminatoires et une phase finale en groupe avec 3 équipes, dont le Maroc ! Au premier tour, les Léopards avaient fait match nul de zéro but partout à l'aller contre le Togo, avant de gagner largement à Kinshasa, par 4-0.

Au deuxième tour les Congolais ont écarté le Cameroun après avoir perdu par un but à zéro à l'extérieur au match retour. Au match aller, la RDC a battu les Lions indomptables sur le même score. C'est dans le match d'appui que la RDC a gagné par 2-0.

Au troisième tour, la RDC a écarté le Ghana qui venait d'éliminer le Nigeria. 1-0 à l'extérieur et 4-1 au retour à Kinshasa.

Au tour final, la RDC a fini première du groupe avec 8 points, devant la Zambie (2 points) et le Maroc (2 points).

Les joueurs y croient

Si au coup d'envoi le Maroc est déjà qualifié, ce n'est pas le cas pour la RDC, au regard de la règle des buts marqués à l'extérieur. Mais les joueurs congolais croient à la qualification.

Déjà, après le match nul de Kinshasa, les joueurs sélectionnés en équipe nationale de la RDC étaient confiants avant d'affronter les Marocains, en match retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2022, zone Afrique, prévu au Maroc ce mardi 29 mars.

Ils estiment que rien n'est perdu, malgré le match nul (1-1) enregistré à domicile.