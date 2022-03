Afrique: Maroc-RDC - Ça passe ou ça casse aujourd'hui à Casablanca ?

Qui de la RDC et le Maroc empochera l'unique ticket ce mardi 29 mars, pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022 ? En tout cas, le feuilleton sera clos ce soir à l'issu de la manche retour des barrages de cette campagne, dont le coup d'envoi du match est prévu à 20h 30', heure de Kinshasa, au stade Mohamed V, à Casablanca.

Les Léopards de la RDC qui se sont installés à Jadida, à 100Km de la ville où le match est prévu, ont finalement rejoint Casablanca, lundi à 15h, après une 1h 15' de bus sous l'escorte policière.

Avant de quitter Jadida pour Casablanca, Hector Cuper a convié ses poulains à une importante séance vidéo. Le technicien argentin rapporte l'officier medias de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), a donc tenu une réunion tactique accompagnée avec des vidéos. Le choix de Jadida à en croire le manager de l'équipe, Dodo Landu, c'était pour se mettre à l'abri des provocations : " nous avons voulu préparer ce match de barrage retour dans la sérénité et dans la concentration loin de provocations, d'intimations et d'harcèlements légendaires que les équipes rencontres généralement quand elles évoluent à Casablanca. Parce que les grands hôtels de Casa sont situés en plein centre-ville à la merci de la population et la quiétude qui est souvent sujet à caution ", a-t-il souligné.

Mazagan a-t-il ajouté, est un site bien connu par la RDC pour avoir été logé lors du match amical en juin 2021 contre le Maroc (1-1).

A Casablanca, ils ont été logés à Barcelo Anfa Hôtels, avant de descendre au stade Mohamed V pour la reconnaissance de terrain. Mais peu avant, Raul Hector Cuper s'est présenté devant la presse accompagné de Cédric Bakambu pour la traditionnelle conférence de presse.

Les Léopards ne jurent que par la qualification, rien que la qualification. A la séance d'entrainement à huis clos à Mazagan, ils se sont montrés très déterminés à arracher ce ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.Hector Cuper a divisé le groupe en deux : ceux qui ont débuté le match de barrage aller, d'une part, et ceux restants sur le banc, d'autre part. Tout s'est déroulé dans une belle ambiance, particulièrement dans le groupe de réservistes où les Théo Bongonda et Meschack Elia y compris les José Mpoku, Gaël Kakuta, Neeskens Kebano, Ben Malango et d'autres joueurs se sont battus pour être dans l'équipe qui va débuter ce mardi 29 mars, à Casablanca. Le groupe de réservistes a été scindé en deux équipes de sept joueurs en livrant une belle opposition sous la supervision des assistants de Cuper Hector, dont Fantaguzi, Fayez et DaulaLopembe.

Des tirs au but ont été rendez-vous !

L'entraînement s'est clôturé par une séance des tirs au but de part d'autres. Les joueurs titulaires du match de Kinshasa étaient supervisés par Hector Cuper et les réservistes de l'autre côté du poteau par ses assistants. Une séance très importante des tirs au but qui pourrait revenir sur terrain en cas d'un autre match nul d'un but partout. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et promettent de tout faire pour réaliser le bon résultat. Ils ont été tous testés négatifs au covid-19.

10,5 millions pour la RDC en cas de qualification

En cas de qualification à cette Coupe du monde, la République démocratique du Congo est assurée de toucher 10,5 millions de dollars américains. Du coup, le pays des Léopards recevra un premier chèque de 2,5 millions de dollars comme prime de participation au Mondial. Le reste suivra après. Une motivation supplémentaire pour les Léopards à mouiller le maillot.