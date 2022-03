Congo-Kinshasa: Nouvelle attaque du M23 au Nord-Kivu - Le double jeu des ennemis de la paix

A la surprise totale et contre toute attente, les Congolais et particulièrement ceux habitant le territoire de Rutshuru et ses environs ont vu leur sommeil brutalement coupé dans la nuit de dimanche à lundi.

Cause : le crépitement des armes aussi bien légères que lourdes dû à l'attaque lancée par le "Mouvement du 23 mars" dit "M23" contre quelques positions des Fardc ( Forces armées de la République Démocratique du Congo). Il y a peu, des voix s'élevaient, notamment celles des organisations de défense des droits de l'homme œuvrant dans cette partie de la République, tout comme celle de la population civile, pour fustiger la résurgence de l'insécurité due à la présence des éléments de l'ex-M23, qui tentaient de reprendre du "service".

Chose que les représentants politiques de ce mouvement armé défait militairement en 2013 niaient avec la main sur le cœur, alors que toutes ces alertes viennent de se confirmer aujourd'hui!

Du coup, les analystes trouvent à redire sur la reprise soudaine et surprenante du "sale boulot" par cette nébuleuse du M23, qui avait occupé pendant quelques heures la ville de Goma en novembre 2012, avec l'appui en hommes et matériels de guerre des voisins de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Contrairement à d'autres rébellions, qui avaient vu le jour avant lui, le M23 avait été défait militairement en 2013 grâce à la bravoure du Colonel Mamadou Ndala d'heureuse mémoire.

L'opinion se pose plusieurs questions, face à cette nouvelle incursion du M23 qu'on croyait totalement disparu dans la'nature. Qui est derrière le M23 ? Qui a financé le recrutement et fourni des armes ? Quel pays lui sert de base arrière ?

On a eu la réponse à cette dernière question avec l'arrestation de deux militaires rwandais dans les rangs du M23. Il est clair que le Rwanda continue de donner l'impression de militer pour le retour de la paix à l'Est de la RDC, alors que son agenda caché est d'y installer une insécurité permanente.

Manque de sincérité

On se souvient qu'il y a à peine un mois, les États membres du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs s'étaient réunis à Kinshasa, le jeudi 24 février 2022, pour réaffirmer leur volonté d'en finir avec l'insécurité dans cette sous-région de l'Afrique. C'est à cette occasion que le Chef de l'Etat ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, avait passé le témoin à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi, pour la RDC, à la présidence tournante dudit Mécanisme.

Pour rappel, tout État membre s'était engagé dans cet accord, devant l'Onu et l'UA, à ne pas offrir son territoire comme arrière pour des activités visant à déstabiliser le voisin.

Partant de ce principe, il y a lieu de s'interroger sur la sincérité des signataires de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Surtout, quand on sait qu'aucune rébellion ne peut de soi-s'installer au dessus d'un sommet aussi élevé comme Tshanzu. Or, suivant des informations recoupées, le nébuleux M23 aurait occupé quelques localités dont Tshanzu, Runyonyi, Tchengerero, etc.

Prenant tous ces paramètres en compte, on peut conclure sans courir le risque d'être contredit qu'il y a manque de sincérité dans le chef des signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba. Ceux qui tiraient des dividendes de l'insécurité qui touche la partie orientale de la République Démocratique du Congo éprouvent du mal à abandonner leur business du sang.

La situation sous contrôle

Selon des sources militaires, les FARDC ont déjà lancé la contre-offensive contre les insurgés du M23. La situation est sous contrôle car les forces loyalistes sont ocupées à nettoyer les dernières poches de résistance dans les localités attaquées. Comme dans le passé, le M23 est au bord d'un nouveau revers militaire. Dom