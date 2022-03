Afrique: Sénégal, le champion en grand danger

Vaincre par au moins deux buts d'écart contre l'Egypte, mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (40 kms de Dakar) inauguré le 22 février dernier pour se qualifier en phase finale de la Coupe du monde 2022 : c'est l'alternative qui se pose au champion d'Afrique en titre.

Après avoir concédé vendredi une défaite 0-1, Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont plus beaucoup de choix, sinon celui de marquer un seul but et passer par la série de tirs au but comme ils l'ont réussi au stade Olembé de Yaoundé (Cameroun), le 6 février dernier.

L'un dans l'autre, le sélectionneur national, Aliou Cissé et les joueurs n'ont pas traîné à leur retour du Caire en rejoignant samedi après-midi leur nouvel antre, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, situé à quelques encablures de Dakar qu'ils souhaitent voir vibrer.

Face à la presse dès sa descente d'avion, le sélectionneur du Sénégal a demandé à ceux devant enfiler "les costumes-cravates" de rester à la maison pour céder la place aux vrais supporters pour faire comme les supporters égyptiens qui ont poussé de la première à la dernière minute Mohamed Salah à leur victoire (1-0).

Dans ce match à quitte ou double, les Pharaons peuvent se dire qu'ils ont contraint les Lions à jouer deux matchs dont un sur 120 minutes de jeu sans marquer le moindre but.

Et les champions d'Afrique en titre peinent à enchaîner sur les qualifications en Coupe du monde, comme l'a si bien dit le sélectionneur du Sénégal.

Mais, Aliou Cissé a oublié de souligner que d'autres l'on bien fait, le Cameroun en 2002, la Tunisie en 2004 pour le Mondial 2006, le Nigeria champion d'Afrique 2013 et qui a aussi composté son billet pour le Mondial 2014 au Brésil.

Du côté des Lions, on peut encore brandir d'autres statistiques favorables que depuis la prise de fonction de l'actuel sélectionneur national, Aliou Cissé, tous les matchs à domicile se sont soldés par une victoire d'au moins deux buts d'écart.

Le seul match nul (1-1) concédé à domicile, c'était contre Eswatini en éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2021 alors que les Lions avaient déjà empoché leur qualification et le sélectionneur sénégalais procédait à une large revue d'effectifs et de stratégie.

Même si ce n'était pas sous le magistère d'Aliou Cissé, il peut toujours aussi rappeler que le dernier voyage en terre sénégalaise s'est soldée par un revers 0-2 c'était en 2014 lors des éliminatoires de la CAN 2015.

Quoi qu'il en soit, mardi dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio inauguré pour devenir le nouvel écrin des Lions du Sénégal, Aliou Cissé attend un feu d'artifice aussi bien sur l'aire de jeu qu'à la fin de la rencontre.

Et même si ce serait sans panache sur le terrain, selon le pragmatisme technicien qui ne cesse de marteler que l'essentiel n'est pas de bien jouer mais de gagner.

Pour cela, il ne faut pas compter sur les Pharaons pour leur faciliter la tâche, Mohamed Salah rappelant que "l'Egypte n'est pas venue chercher un nul mais une victoire à Dakar".

Blessés

Sénégal : Abdou Diallo sorti sur blessure lors de la manche aller, est forfait pour le match retour.

Egypte, on annonce les forfaits du forfait de la paire axiale composée de Mohamed Abdel-Moneim (blessé) et El Mahmoud El-Wensh (suspendu).

Stade de Diamniadio : 50.000 places, 49.000 tickets vendus, 300 journalistes accrédités dont 50 de la presse étrangère.