Afrique de l'Ouest: Al-Burhan rencontre l'envoyé français pour la Corne de l'Afrique

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les relations historiques entre la France et le Soudan.

Al-Burhan qui a rencontré, mardi à son bureau du Palais républicain, l'envoyé spécial français pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Frédéric Clavier, et la délégation accompagnée en présence de l'ambassadeur de France à Khartoum et du sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nader Yousef, et a salué les efforts positifs considérables déployés par la France pour soutenir le Soudan, notamment en ce qui concerne la tenue de la conférence de Paris, l'annulation des dettes, le retour du Soudan dans la communauté internationale, le soutien à la transition politique, la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.

Le président du CST a informé l'envoyé français des développements politiques dans le pays et des efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin à la crise.

L'envoyé français a, pour sa part, affirmé le souci et la disponibilité de son pays à soutenir la Glorieuse Révolution de décembre et la transition politique démocratique jusqu'à la tenue des élections, appelant toutes les couches du peuple soudanais à participer au processus de consensus national appelé par l'ONU et l'Union africaine.