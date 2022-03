Soudan: Al-Burhan apprécie la fermeté des relations soudano-allemandes

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén. Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu lundi dans son bureau au Palais républicain le directeur général de l'Afrique, de l'Amérique latine et du Proche et Moyen-Orient au ministère allemand des Affaires étrangères, Philip Ackerman, et la délégation qui l'accompagne, en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Soudan et du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nader Yousif.

Al-Burhan a apprécié le soutien que l'Allemagne a apporté au Soudan dans le gouvernement de transition au cours de la dernière période.

Il a informé la délégation allemande de la situation générale dans le pays et de la vision du gouvernement pour surmonter la crise politique et économique et parvenir à la stabilité.

L'ambassadeur Ackerman a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a été très fructueuse et constructive, et au cours de laquelle ils ont discuté de manière claire et transparente sur les questions politiques et économiques au Soudan et sur les moyens de trouver des solutions à la crise actuelle.

Il a affirmé la volonté des institutions allemandes de coopérer et de s'associer avec le gouvernement soudanais pour faire face aux défis politiques et économiques auxquels le Soudan est confronté.