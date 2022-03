Algérie: Les opportunités d'investissement évoquées avec une délégation d'Ooredoo

Alger — Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a reçu, lundi à Alger, une délégation du groupe qatari Ooredoo, avec laquelle il a évoqué les opportunités offertes en vue d'élargissement des investissements qataris vers de nouveaux secteurs.

Cette délégation a été conduite par le président du Conseil d'administration du groupe qatari, Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, a précisé la même source. Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, "de la nouvelle impulsion des relations bilatérales qui est intervenue à la faveur de la récente visite effectuée par Monsieur le président de la République au Qatar en février dernier", ajoute le communiqué.

La délégation qatarie a exprimé lors de cette réunion, "sa satisfaction quant au bon fonctionnement de ses investissements en Algérie et fait part d'un grand intérêt pour développer et diversifier ses activités dans notre pays, notamment, à la faveur des réformes visant à améliorer l'attractivité de l'Algérie à l'investissement et au partenariat", selon le communiqué. Le ministre des Finances a saisi cette occasion pour procéder à une brève présentation de la politique du gouvernement algérien et les actions qu'il envisage d'entreprendre pour la promotion d'un écosystème favorable à l'investissement et à l'entreprise. A cet égard, il a fait part à ses interlocuteurs de la révision imminente du dispositif législatif régissant l'investissement en Algérie, dans un objectif de simplification et de facilitation envers l'acte d'investir.