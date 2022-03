Congo-Brazzaville: Septième anniversaire de Wimafrica - Les femmes de WimaCongo assainissent le littoral du Capap

Dans le cadre de la célébration du septième anniversaire de l'association Wimafrica, les femmes membres de cette structure à Pointe-Noire, conduites par Amelia Ndake Itoua, coordonnatrice nationale de cette association et d'autres femmes du Centre d'appui à la pêche artisanale de Pointe-Noire ( Capap) ont nettoyé, le 26 mars, le littoral de ce centre.

Dans son mot de bienvenue, Julia Pembe, présidente du Réseau des femmes mareyeuses et transformatrices des produits halieutiques au Congo a expliqué que ce réseau est composé de diverses associations et coopératives des femmes qui évoluent dans le secteur poste capture de poissons. Ce reseau a été créé en 2018.

" Aujourd'hui nous avons cet honneur de recevoir, chez nous, les membres de l'association WimaCongo. Cela représente une grande joie pour notre association parce que, conformément aux écritures bibliques, la maison qui reçoit c'est celle là qui est bénie, j'ose espérer que nous travaillerons désormais main dans la main. C'est notre souhait le plus ardent, travailler avec d'autres femmes partenaires engagées, déterminées de WimaCongo comme cela est également le cas pour notre association, permettra à nos deux structures d'aller plus de l'avant ", a-t-elle expliqué.

Pour sa part, Mbaye Sene, secrétaire général de l'Association pour l'autonomisation des initiatives communautaires de pêche, a rappelé que les membres de son association vivent de la pêche et pour cette raison, la ressource doit être protégée. " Notre association bénéficie de divers appuis techniques et financiers des femmes de ce centre. Le secteur de la pêche génère beaucoup d'emplois et contribue à l'éradication du chômage en milieu juvénile ", a-t-il déclaré.

S'exprimant pour la circonstance, Venus Nzaou Pambou , représentante de l'administration de la pêche, a signifié que sa structure sera toujours disponible, en vue d'accompagner toutes les activités organisées par WimaCongo. En outre, elle a conseillé les femmes du Capap d'utiliser à bon escient le don reçu de l'association WimaCongo.

Dans son mot, Amelia Ndake Itoua a rappelé que Wimafrica est un réseau qui regroupe les femmes du continent évoluant dans le secteur maritime. Ce réseau est créé sous l'initiative de Mme Zuma. Son antenne nationale, WimaCongo, existe depuis février dernier. En plus des femmes du secteur maritime, WimaCongo comprend d'autres femmes issues de différentes administrations publiques et privées de la République du Congo.

"En plus de cette descente, nous préconisons d'autres rencontres avec les femmes de ce centre, en vue de renforcer la collaboration mutuelle. Désormais, les femmes mareyeuses et transformatrices de poissons de Pointe-Noire et toutes les autres personnes du secteur maritime doivent aujourd'hui savoir qu'il existe une association WimaCongo, capable de les accompagner dans divers domaines, comme celui du renforcement des capacités et d'autres constituant leurs principales activités ", a-t-elle déclaré.