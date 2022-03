Ile Maurice: Une - Deux avec Robbie Fowler - "L'une des meilleures équipes de Liverpool de tous les temps"

interview

Robbie, il s'agit de votre deuxième visite à Maurice, la première fois vous étiez venus pour des activités liées au football, cette fois c'est pour le golf. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

A chaque fois que vous avez l'occasion de venir ici vous avez toujours envie d'y aller. C'est un endroit magnifique et les gens sont adorables aussi. Les greens sont également superbes, j'ai hâte de jouer et de faire de mon mieux pour gagner. Pour ramener un maximum d'argent pour l'association caritative que je représente, 'Zoe's place Liverpool', un établissement qui accueille et accompagne des bébés de quelques mois à 5 ans qui sont en fin de vie. Il faut soutenir le travail formidable qu'ils font.

Pep Guardiola a dit récemment dans une interview que le golf lui permettait de se relaxer. Est-ce votre cas aussi ?

Peut-être qu'il a dit ça parce qu'il est déçu par ses joueurs... (Rires) C'est un sport relaxant oui. C'est un sport où tout le monde débute au même niveau. Mais ça demande beaucoup d'investissement aussi. Tout dépend comment vous y jouez, si vous affrontez les meilleurs joueurs au monde, je ne crois pas que ce soit aussi relaxant que ça...

La saison en Premier League est captivante avec le mano a mano que se livrent Manchester City et Liverpool pour le titre. Comment le vivez-vous ?

Ecoutez, je suis un fan de Liverpool, donc, forcément, je trouve cette saison de Premier League fantastique. Je voudrais que Liverpool gagne tout le temps. Toute le monde martèle que Liverpool joue bien cette saison. Mais j'ai un oeil sur les autres équipes aussi, mais quand vous regardez un Liverpool et un Manchester City ces deux équipes sont incroyables et ont des managers incroyables.

Les fans de Liverpool s'attendaient-ils à une telle saison des Reds ?

Vous savez, en tant que fan de Liverpool, ce qu'on voit avec cette équipe, ce qu'ils font ensemble, on peut dire qu'ils sont sans doute l'une des meilleures équipes de Liverpool de tous les temps. Ils méritent de gagner plusieurs trophées. Ils ont des chances de gagner le championnat cette année. Ils sont même capables de remporter tous les trophées ou de faire un triplé car ils sont vraiment bons. Certainement, en tant qu'ancien joueur pro, on peut dire que si tu gagnes des matches difficiles ça signifie que tu fais bien les choses. C'est ce que les joueurs et les fans voulaient. Personne à Liverpool ne peut s'en plaindre. Plus on joue des matches difficiles plus ça veut dire qu'on est en réussite.

Le quadruplé est possible alors pour les Reds ?

Je pense qu'ils en sont capables. Mais vont-ils le faire ? Honnêtement, je ne pense pas. Je sais combien c'est difficile de le faire. Mais quand vous gagnez un trophée en début de saison, ça vous donne une bonne dynamique pour enchaîner sur d'autres victoires. Mais en sont-ils capables ? Ils sont en demi-finale de la FA Cup, ils sont en quarts de finale de la Champions League.

Alors que Liverpool peut écrire l'histoire cette saison, votre rival Manchester Utd est au plus mal...

Je ne suis pas vraiment intéressé par ce que fait Manchester Utd pour être honnête. Je suis plus préoccupé par les succès de Liverpool que par la dégringolade de Man Utd.