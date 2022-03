Ile Maurice: Manifestation à Port-Louis - Linion Pep Morisien dit non à la vie chère

L'augmentation des prix... Un sujet qui fâche et que Linion Pep Morisien ne veut pas passer sous silence. Hier, lundi 28 mars, le nouveau parti politique et quelques adhérents se sont rassemblés dans les rues de la capitale, quadricolore et prospectus en main, pour dire non à la vie chère. Ces derniers ont démarré leur marche pacifique au jardin de la Compagnie et se sont ensuite divisés en trois groupes de dix personnes pour se stationner dans les endroits les plus fréquentés de la Port-Louis afin de distribuer des pamphlets portant les revendications du parti.

Parmi les figures marquantes présentes : Raouf Khodabaccus, Rama Valayden, Dev Sunnasy ou encore Ingrid Charoux. Jean-Claude Barbier, aussi de la partie, a déclaré que cette action de Linion Pep Morisien n'est qu'un des divers signaux que compte lancer le nouveau parti politique pour demander au gouvernement de revoir certaines décisions et, surtout, prendre en considération les appels du peuple.

Pour sa part, Dev Sunnasy appelle à une réflexion commune sur la gestion du pays face à la crise. "Tou zafer pé monté é zot pé dir akoz lager dan Ukraine. Bé pri sousou pé monté-la, akoz lager mem sa?" a-t-il ironisé. De préciser que même les jeunes qu'il a pu rencontrer dans les rues de la capitale se sentent concernés par les diverses augmentations des prix.

"Il faut penser au peuple et aux plus vulnérables, notamment les chômeurs et les personnes âgées. Linion Pep Morisien ne tremblera pas", a lancé Rama Valayden. D'autres actions citoyennes sont prévues prochainement par le parti, toujours dans le même élan, afin de conscientiser la population et l'inviter à songer à un nouveau gouvernement, précise l'avocat-politicien.