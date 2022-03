Congo-Kinshasa: 61e anniversaire de la mort de Lumumba - Le rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre se fait attendre

Officiellement, le rapatriement des reliques du héros national Patrice-Emery Lumumba doit intervenir au cours des trois prochains mois. Entre temps, les travaux de construction du mémorial n'ont toujours pas démarré plus de deux mois après la pose de la première pierre. Au regard du temps restant, la perspective d'un troisième report se dessine déjà.

Du côté des autorités congolaises, c'est le silence radio. Il n'y a eu aucune communication institutionnelle pour confirmer ou reporter la date du 30 juin 2022 retenue pour la cérémonie de retour des reliques de Patrice-Emery Lumumba en République démocratique du Congo. Intervenant à ce sujet lors d'une conférence de presse le 17 janvier dernier, le coordonnateur du projet, Balufu Baluku Kanynda, n'avait pas mâché ses mots. Pour lui, il ne pouvait y avoir un troisième report du rapatriement du reste du corps de Lumumba.

" Le rapatriement aura bel et bien lieu au mois de juin 2022 ", avait-il lancé. Cependant, sur le terrain, les travaux de construction du mémorial stagnent sans aucune explication officielle. Pourtant, il ne reste que trois mois avant le 30 juin. Les commentaires vont déjà dans tous les sens pour déplorer un nouveau report en vue pour des raisons non encore élucidées. Pour les uns, tout indique un nouveau report, alors que d'autres, plus agacés par ce feuilleton à rebondissements, invitent les autorités nationales à tourner définitivement la page du passé.

Patrice-Emery Lumumba, un leader charismatique des années de l'indépendance, n'a fait qu'un mois dans sa fonction de Premier ministre que les premières mutineries postindépendances ont éclaté en juillet 1960. Le Katanga a déclaré sa sécession et son indépendance du reste du pays. La tension est montée à son comble, Patrice-Emery Lumumba a été contraint de fuir la capitale en novembre 1960. Il est arrêté le 2 décembre et conduit dans le Katanga où il est assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, dans le haut-Katanga.

Sa pensée idéologique et politique a inspiré et continue d'inspirer plusieurs mouvements de la société civile et des grandes personnalités de la classe politique congolaise. Malgré sa proclamation " Héros national " en 1966, l'érection d'un monument gigantesque à l'entrée du centre-ville de Kinshasa, l'inauguration d'une nouvelle cité Lumumbaville dans le centre du pays, sans oublier la traditionnelle commémoration de la journée du 17 janvier, l'ancien Premier ministre reste très peu connu des générations actuelles.

Plus de soixante ans après son assassinat, la République démocratique du Congo continue de se rappeler de son combat. Faute de sépulture car son corps a été dissous dans l'acide, il ne reste de Patrice-Emery Lumumba qu'une dent qui doit être remise à sa famille le 30 juin prochain, le jour de l'indépendance. Le retour de sa relique est véritablement un événement majeur dans la vie politique du pays.

Et l'on s'y prépare. Le site de l'assassinat situé en pleine forêt, à plus d'un kilomètre de la route principale, est en pleine métamorphose, avec la mise en place de l'appareil ayant transporté Lumumba jusqu'à Lubumbashi. Il y a aussi l'arbre où il fut attaché et assassiné. On y voit encore l'impact des balles.