Congo-Brazzaville: CHU-B - Le Pr Léon Hervé Iloki cède le service de gynécologie à la nouvelle génération

Admis à la retraite après quarante ans de service, le Pr émérite Léon Hervé Iloki a reçu, le 28 mars, les hommages des collègues du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B). Une manière de reconnaître ses bienfaits au niveau du service de gynécologie obstétrique.

Le Pr Hervé Iloki a été à l'honneur devant des parents, amis, collègues et étudiants. Grand nom de la médecine congolaise, cet enseignant chercheur à l'Université Marien-Ngouabi, précisément à la Faculté de sciences de la santé, quitte officiellement le monde médical mais reste au service de la nation et de ses anciens collègues.

" Je ne suis pas trop content de quitter le service mais je me sens heureux d'avoir accompli ma mission avec dignité. Je reste au service des Congolais puisque c'est grâce à une bourse de la République que j'ai appris la médecine et je suis toujours reconnaissant à l'endroit de la République. J'ai consacré ma vie au service de la gent féminine. Retraité, certes, mais la tête fonctionne encore ", a-t-il indiqué.

Il a signalé que son absence ne devra pas trop se ressentir du fait qu'il a formé des dizaines de grands médecins tant au niveau national qu'international et ces derniers devraient assurer le relais.

Désormais, le service gynécologie obstétrique du CHU-B sera dirigé par l'un de ses dignes fils dans l'art. Il s'agit d'un autre professeur, Clautaire Itoua. " Le Pr Hervé m'a tout donné et je continuerai à apprendre auprès de lui. Même à l'université, je m'efforce à enseigner comme lui ", a lancé le nouveau patron du service de gynécologie.

Avec une très longue et séduisante carrière professionnelle, le Pr Iloki a servi et dirigé le service de gynécologie durant quarante ans. Parallèlement, il enseignait et encadrait des étudiants puis des médecins dans plusieurs pays du monde. Faisant partie des premiers étudiants de l'actuelle Faculté des sciences de lasanté, ce gynécologue est le lauréat de la première promotion de cet établissement de l'Université Marein-Ngouabi.

Rigoureux quand il le fallait, attentif et attentionné, le Pr Hervé Iloki a su marquer des générations des étudiants et des médecins à travers le monde. L'homme a, d'ailleurs, été récompensé et congratulé dans plusieurs pays grâce à son travail.