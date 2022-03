Afrique: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un colloque les 30 et 31 mars sur le "rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations"

Bangui — La Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en République Centrafricaine, organise, les 30 et 31 mars, un colloque scientifique dans la capitale Bangui, sous le thème "Le rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations".

Ce colloque vise à faire reconnaître l'importance des valeurs spirituelles et leur rôle dans le dialogue des civilisations, rechercher les moyens de mise en application de cette reconnaissance dans la réalité africaine et inciter à l'usage des valeurs spirituelles pour l'imprégnation des valeurs humaines partagées, indique la Fondation dans un communiqué publié sur son site. Il s'agit également de l'usage des valeurs spirituelles dans l'ouverture de plus d'horizons du dialogue des civilisations et l'usage des technologies modernes de communication pour la promotion des valeurs spirituelles, ajoute la même source.

Ainsi, le colloque sera marqué par l'animation de plusieurs séances s'articulant autour des "Fondements doctrinaux et éthiques des valeurs spirituelles", "Les valeurs spirituelles et la cohésion des sociétés et des civilisations" et "Les valeurs spirituelles dans leurs dimensions humaines", poursuit le communiqué. Eu égard à la diversité qui caractérise le Continent africain, ce dialogue des civilisations, requis entre les sociétés musulmanes en Afrique, est aussi sollicité entre les musulmans et les tenants des autres confessions. Seules les valeurs spirituelles, sont à même de constituer la plateforme nécessaire à ce dialogue, pour une meilleure compréhension entre les peuples, du fait même que la justice, la tolérance, le pardon, la probité, la loyauté sont des valeurs partagées entre les Hommes, explique-t-on.

Les valeurs spirituelles, qui trouvent leur essence dans la révélation comme dans la nature des hommes, ont pour objectif majeur de créer une certaine harmonie entre la pensée et le comportement des hommes, en vue de leur élévation à la construction d'une société humaine harmonieuse. Ainsi, le Continent africain, comme toute l'humanité aujourd'hui, eu égard aux risques majeurs qui nous guettent, doit s'atteler à l'emploi de ces valeurs spirituelles, dans la recherche de la paix sociale et du vivre-ensemble, souligne-t-on. Ce processus permettra sans doute la consolidation des relations fraternelles entre le Maroc et les pays africains.