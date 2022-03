Afrique: La contribution de l'OCP dans la Coopération Sud-Sud en Afrique mise en avant à Addis-Abeba

Addis — Abeba - La contribution de l'Office chérifien du phosphate (OCP) dans la coopération Sud-Sud du Royaume en Afrique et en particulier dans l'espace francophone du Continent, a été mise en avant par l'ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M'hammdi, lors d'une conférence tenue lundi soir à Addis-Abeba. Partenaire à part entière du projet de la coopération sud-sud, l'OCP occupe une place importante en termes d'investissement et de partage d'expertise, a souligné la diplomate marocaine qui intervenait lors de cette conférence placée sous le thème "La coopération sud-sud du Maroc avec les pays africains francophones : le rôle l'Office chérifien du phosphate (OCP)".

Avec un taux de présence significatif, l'OCP se développe en Afrique par voie d'investissement et de participation active dans des domaines de développement divers. L'OCP Africa s'inscrit dans cette vision en développant des solutions adaptées afin de transformer durablement les écosystèmes agricoles en étroite collaboration avec les parties prenantes des chaînes de valeur et en particulier avec les petits fermiers, a relevé Mme Alaoui M'Hammdi lors de cet évènement initié par l'ambassade du Royaume à Addis-Abeba et le bureau régional de l'OCP en Ethiopie en collaboration avec l'organisation internationale de la francophonie à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie à Addis-Abeba. L'OCP est le premier exportateur mondial de minerais de phosphate et la première entreprise marocaine par le chiffre d'affaires (55,9 milliards de dirhams en 2018 - 5,95 milliards de dollars). L'OCP, détenu à 95 % par l'État, est de fait l'un des fers-de-lance de la politique de coopération Sud-Sud menée par le Royaume en Afrique, a soutenu la diplomate marocaine.

La politique d'ouverture du Royaume sur l'Afrique a depuis longtemps fortifié la présence active de cet Office dans plusieurs pays du Sud qui restent un destinataire favorisé des investissements de cet établissement. Cependant, son investissement se diversifie en financement de l'infrastructure industrielle, agricole, énergie renouvelable et développement durable en créant de la valeur ajoutée "matérielle" et "immatérielle", a-t-elle noté. L'approche stratégique prônée par l'OCP baptisée "Green Africa" pour l'horizon 2025 s'articule autour du développement des formules d'engrais les plus efficaces et les plus adaptés aux besoins des sols et des plantes, devant maximiser les rendements et les revenus des fermiers, tout en tenant en compte des considérations environnementale, et autour des initiatives de développement centrées sur le petit fermier, la digitalisation, la Recherche et le Développement, a ajouté la diplomate marocaine.

Elle a relevé que le partage du savoir-faire demeure une opération indispensable afin de créer une nouvelle dynamique et d'améliorer significativement le volume des investissements de l'OCP, particulièrement dans les 14 pays (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Bénin, République Démocratique du Congo, Angola, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Ghana, Éthiopie et Nigeria), dont plusieurs sont des pays francophones, où l'Office est présent, celui-ci ne construit pas seulement des usines d'engrais destinées à alimenter le marché local mais il initie les petits agriculteurs et autres coopératives ciblées aux bonnes pratiques. Au total, plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs auraient déjà bénéficié des projets initiés par l'OCP Afrique, a-t-elle souligné. Mme Alaoui M'Hammdi a réitéré à cette occasion que le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, s'est engagé dans la voie du raffermissement de ses relations historiques culturelles, politiques et économique avec les pays du Sud. Dans cet esprit, l'action diplomatique marocaine s'est assigné comme objectif de hisser la coopération avec ces pays au niveau d'un véritable partenariat agissant et solidaire.

Le Maroc a toujours exprimé et réitéré sa disposition à œuvrer pour un partenariat spécifique et rénové dans le cadre de la coopération bilatérale, sous régionale, régionale, interrégionale, et multilatérale avec tous les pays du Sud, a-t-elle dit. Le Maroc a fait de la coopération Sud-Sud et Triangulaire une priorité de sa politique étrangère. Inscrite au préambule de sa nouvelle Constitution, le Maroc, partant d'une vision Royale ambitieuse et tournée vers l'avenir, a multiplié les initiatives et les actions pour promouvoir la coopération notamment avec ses partenaires africains et la hisser au niveau d'un véritable partenariat au service de la cause du développement, a soutenu la diplomate marocaine. C'est dans cette perspective que les multiples visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans le Continent africain depuis Son accession au Trône, ont créé une nouvelle dynamique dans les relations avec de nombreux pays africains et donné une forte impulsion à la coopération Sud-Sud, érigée en choix stratégique par le Royaume, dans le but de contribuer à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ces pays.

De son côté, le Directeur Général du Bureau régional de l'OCP en Ethiopie, Youssef Lahmimi, a affirmé que le Groupe OCP a répondu présent à l'appel de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, pour une révolution verte en Afrique, ajoutant que le Groupe traduit son engagement par des actions tangibles et durables en Afrique et contribue à promouvoir le partage d'expérience, le renforcement de la coopération, la création de partenariat et la mise en place de solutions innovantes permettant que répondre aux besoins de financement et d'investissement dans l'agriculture africaine.

Pour marquer cet engagement et porter ses ambitions africaines, le Groupe OCP s'est doté en décembre 2015 d'une filiale dédiée au continent : OCP Africa, a rappelé M. Lahmimi, notant que cette filiale a pour mission de contribuer à une agriculture africaine " créatrice de valeur ". Basée au Maroc et forte d'une présence dans 16 pays et de plus de 200 employés représentant 17 nationalités, OCP Africa est une entreprise africaine multiculturelle qui contribue à libérer le potentiel agricole du continent, a-t-il poursuivi, appelant à une approche inclusive pour apporter des solutions durables aux systèmes alimentaires du continent.

Pour M. Lahmimi, il est nécessaire de privilégier les partenariats entre les gouvernements, pouvoirs publics, organisations internationales et régionales vu que les entreprises privées, à elles seules, auront un impact limité sur les chaînes de valeur. "OCP Africa croit fermement en cette approche de co-construction, de co-création et d'exécution conjointe de projets ambitieux en vue de libérer le potentiel agricole du continent, qui devient de plus en plus critique au vu du contexte mondial actuel", a-t-il insisté. Dans ce sens, il a rappelé que le groupe a lancé des programmes phares centrés sur les fermiers pour relever leurs principaux challenges et améliorer leur productivité agricole et, par conséquent, leurs revenus. "Grâce à des initiatives comme Agribooster, OCP School Lab ou encore Farm & Fortune Hub, nous avons impacté plus d'un million et demi de fermiers sur le continent, avec des niveaux de rendements atteignant +40 %", a-t-il détaillé.

Aux yeux de M. Lahmimi, ces programmes qui ont déjà montré leur pertinence nécessitent un soutien pour passer au scale-up et bénéficier à plusieurs millions de fermiers, qui peinent encore à lever les nombreux obstacles freinant la productivité agricole. "Je lance donc un appel à tous nos amis et membres de la Francophonie à définir des schémas innovants pour bouleverser les chaînes de valeur agricoles et impacter positivement les millions de fermiers et autres parties prenantes clés de nos systèmes alimentaires afin d'assurer la sécurité alimentaire du continent, et pourquoi pas faire ensemble de notre Afrique le nouveau grenier du monde", a-t-il conclu.

Ouvrant les travaux de cette conférence à laquelle ont assisté notamment des officiels éthiopiens, des hauts responsables de l'ONU et de l'Union africaine, et des membres du corps diplomatiques accrédités à Addis-Abeba, la Représentante permanente de l'organisation internationale de la Francophonie auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamil, a salué le rôle et les efforts entrepris par le Maroc dans le renforcement de la Coopération Sud-Sud et toutes les initiatives du Royaume en faveur du développement du continent et de la prospérité du citoyen africain.