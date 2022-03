Togo Coupe de l'Indépendance / Demi-finale - L'Etoile Filante de Lomé, pour tenter un second coup

L'équipe championne du Togo, l'ASKO de Kara, se produit cet après-midi, à partir de 15h 00 au stade de Kégué, à Lomé. Ceci, dans le cadre des demi-finales de la Coupe nationale de l'Indépendance...

Qualifiée au début de cette compétition, en qualité de leader de la première phase du championnat dans la zone septentrionale, la formation du président Mey Gnassingbé a sorti en première rencontre, le club de Dapaong, Foadan. Ce dernier est sorti de la Coupe de l'Indépendance, devant le champion en titre 1-0. Le suivant, n'est autre que l'Etoile Filante de Lomé.

Les Bleus, comme ils se font dénommer, ont en ce moment écarté Dyto FC de Lomé, un club de l'élite nationale, par le même score étriqué, un but contre rien. L'opposition entre l'Etoile Filante et l'ASKO, semble autant démesurée, que celle qui a forcé les Militaires, à abandonner le combat. Et la ferveur en ce jour de demi-finale, autour des Bleus, devrait inciter les champions en titre, à dominer et à contraindre l'Etoile Filante au respect. En cas de résultat nul après les 90 premières minutes, le règlement prévoit automatiquement la séance des tirs au but. Aussi, il faudrait rappeler qu'au nord à Kara, l'AS Togo Port qui croise ce jour l'autre demi-finaliste, l'ASCK, doit sa victoire en quart de finale contre Gomido FC de Kpalimé, dans la séance des tirs au but. Suite évidemment à un score de parité, après 90 minutes.