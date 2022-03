Cote d'Ivoire: Wilfried Zaha - De la sélection anglaise aux Eléphants de Côte d'Ivoire

Avant de choisir définitivement de représenter la Côte d'Ivoire, Zaha Dazet Wilfried a longtemps porté le maillot anglais. Africatopsport revient sur cette transition de l'ailier dribbleur ivoirien.

Né le 10 novembre 1992 à Abidjan, Wilfied Zaha rejoint Londres à l'âge de quatre ans et intègre le centre de formation de Crystal Palace six ans plus tard. En 2011, il est sélectionné chez les U19 anglais. Le 23 février 2012, ce sont les portes de l'équipe des espoirs anglais qui s'ouvrent à lui. Très prometteur, il honore sa première sélection chez les A le 14 novembre 2012 lors du match amical face à la Suède. Mais en 2017, il choisit d'opter pour la sélection ivoirienne avec laquelle il a jusqu'ici disputé 24 matchs et inscrit 5 buts.

Angleterre - Côte d'Ivoire, un match particulier pour Zaha:

Ce mardi 29 mars 2022, Wilfried Zaha fera partie du groupe des Eléphants de Côte d'Ivoire qui affrontera les Three Lions au stade Wembley. Une rencontre face à ses anciens coéquipiers des équipes jeunes anglaises et aussi face à quelques coéquipiers de Crystal Palace dont Marc Guéhi, d'origine ivoirienne comme lui. S'il est titulaire, ce qui est fort probable, Wilfried Zaha sera face à son pays formateur. Une sensation forcement particulière pour lui. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate, qui le connait bien a déclaré à son sujet : "Wilf est un bon footballeur.

Quand il était avec nous dans l'équipe nationale des moins de 20 ans, il a eu du mal à Manchester United puis à Cardiff. Je me souviens l'avoir rencontré dans un hôtel lors dune visite au Palace, mais il avait déjà fait sa décision définitive. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir joué pour l'équipe pendant quatre ans (... ). On m'a déjà demandé cela dans le passé, et je n'arrête pas de dire qu'il voulait jouer pour l'Angleterre. Cette histoire était un peu déformée. Je n'en connais pas beaucoup de joueurs qui ont plus envie de joueur que lui". C'était en conférence d'avant match lundi dernier.

.