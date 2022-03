Gabon: La 4e édition de " la nuit des idées " en préparation pour l'IFG

Le Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon organise la 4e édition de " la nuit des idées " le 1er avril 2022 à l'Institut français du Gabon. Une panoplie d'activités constituera cet évènement dont le thème est (re) construire ensemble.

Pour cette 4e édition comme pour la précédente, le Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon prend les rênes de cet évènement qui a pour objectif de faire découvrir au public l'actualité des savoirs, écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines et échanger sur les grands enjeux de notre temps.

C'est lors d'un déjeuner de presse que les organisateurs ont donné plus d'informations aux hommes des médias. Au cours de cette manifestation, le public pourra avoir accès à plus de 30 activités et rencontrer plus de 60 intervenants. En effet, un programme pluriel les y attend. Il y aura entre autres, une sortie de masque, un marché gastronomique, une table ronde sur l'éducation et une autre sur la protection des forêts, des contes africains, des consultations poétiques ainsi qu'une visite virtuelle de la grotte d'Iroungou.

L'activité phare de cet évènement est le tribunal pour les générations futures. Il s'agira d'un scénario de procès sur la thématique, peut-on transmettre la culture sans patrimoine ? ce sujet cadre avec l'actualité sur la restitution des biens culturels dont les masques et autres objets symboliques du Gabon.

Le thème de cette année n'est pas anodin, il permettra à tout un chacun de découvrir les merveilles de la culture gabonaise et de valoriser le patrimoine. " Se (re) construire ensemble, c'est accepter que nous appartenons tous à l'université culturelle " souligne l'administrateur du musée Davy-Willy Koumbi Ovenga.

Le rendez-vous est donc donné pour le 1er avril 2022, de 13h à 21h à l'institut français du Gabon qui sera totalement investi par le musée national du Gabon. L'entrée est libre et gratuite pour tous.