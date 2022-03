Congo-Kinshasa: Enseignement - Le Pr Christian Kayath s'engage contre le décrochage scolaire

A travers la plate-forme " L'école ke bien, l'école ke futa ", l'enseignant chercheur, le Pr Christian Kayath, multiplie des initiatives pour éviter que les jeunes des cycles primaire, secondaire et supérieur n'abandonnent les études très tôt.

Le décrochage est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à finalité professionnelle. Le système éducatif congolais n'est pas épargné par ce phénomène. Pour apporter sa pierre à l'édifice, dans la lutte contre le décrochage scolaire, le Pr Christian Kayath a mis en place la plate-forme " L'école ke bien, l'école ke futa ". " Nous organisons des conférences-débats, des colloques ainsi que des sensibilisations en milieu scolaire et universitaire pour que les jeunes prennent conscience du danger que représente le décrochage scolaire ", a-t-il expliqué.

La lutte contre le décrochage s'étend jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, en matière de recherche scientifique notamment. Là, le Pr Christian Kayath, en sa qualité chef de laboratoire moléculaire et bio-informatique de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, encadre nombre de doctorants. Il poursuit ce travail à travers une cinquantaine de publications scientifiques dans différentes revues, entre autres, le livre " Principles of Microbiology (2020) ", dont il est contributeur.

En rappel, le Pr Christian Kayath, rentré au pays en 2014, suite à l'appel lancé par le président de la République à la diaspora en 2013, est un enseignant-chercheur, responsable du cours de biochimie des macromolécules à la Faculté des sciences de l'Université Marien-Ngouabi. Il a été promu maître de conférences en biochimie, biologie moléculaire et microbiologie par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur en sa session de 2021. Il est également agent national de liaison pour le Congo, dans la coopération bilatérale avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette coopération a permis aux chercheurs, aux jeunes étudiants en thèse de doctorat, de bénéficier des bourses de formation dans la sous-région d'Afrique centrale et en Europe.

Par ses travaux scientifiques axés essentiellement sur le génie génétique (procaryote et eucaryote), l'ingénierie des protéines, la biologie cellulaire et moléculaire, le Pr Christian Kayath est compté parmi les experts en la matière par ses pairs.