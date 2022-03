Afrique de l'Ouest: Gestion durable des océans - Abdou Karim Sall prône une redéfinition des priorités

Saly-Portudal, 29 mas (APS) - Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a exhorté, mardi, les acteurs et les partenaires de la conservation marine et côtière à identifier les défis émergents et à redéfinir les priorités en vue d'une meilleure gestion durable des océans en Afrique de l'ouest.

"J'exhorte les acteurs et les partenaires de la conservation de la zone marine et côtière, à identifier les défis majeurs émergents et à redéfinir les priorités d'actions en vue d'améliorer la gestion durable des océans en Afrique de l'Ouest", a t-il notamment déclaré. M. Sall présidait à Saly Portudal la 10ème édition du forum côtier et marin sur "la santé des océans : enjeu de développement durable des pays du littoral ouest africain" en présence de son homologue bissau- guinéen de l'Environnement et de la Biodiversité, Viriato Lius Soares Cassama. Parlant du thème, il a indiqué que "la santé des océans et la préservation du littoral ouest-africain témoignent d'une conscience environnementale de nos Etats, des communautés et des partenaires". Face aux menaces des milieux océaniques, la communauté internationale s'engage à travers l'objectif de développement durable ODD 14 à "conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines".

La politique de gestion intégrée des océans est prise en charge par la Convention d'Abidjan, a t-il rappelé. Les océans, a t-il déploré, "sont victimes d'agressions multiples dont les impacts limitent voire dégradent les capacités à fournir les services éco systémiques dont nous avons besoin". Le ministre de l'Environnement a noté que la pollution, la surpêche la destruction des habitats, l'acidification, entre autres, sont autant de menaces qui affectent la santé des océans et diminuent leurs capacités d'atténuation des effets du changement climatique, mettant en péril la sécurité alimentaire et l'économie des populations côtières.

Par conséquent, a-t-il fait valoir, "tous les acteurs de l'espace du PRCM (Mauritanie, Sénégal Gambie, Guinée Bissau, Cap-Vert, et Sierra Léone) doivent être conscientisés sur les valeurs des écosystèmes océaniques et leur biodiversité afin de les amener à convenir d'une vision commune pour leur gestion durable". Le ministre a salué les initiatives du PRCM en organisant des concertations périodiques à l'image de ce forum qui "amènera, sans nul doute, la communauté ouest-africaine et ses partenaires vers une cogestion de la côte et des océans". Selon lui, "cela passera nécessairement par un développement de partenariats solides et dynamiques aux fins de mettre en évidence les causes et les incidences de la dégradation des océans et de leurs ressources à travers des informations et données fiables".

Il s'agit aussi "de mutualiser les ressoruces et moyens, de conduire des initiatives innovantes visant à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources mais également, vulgariser les pratiques réussies en matière de conservation du littoral". C'est à travers cette volonté de partenariat matérialisée par ses forums régionaux que le PRCM s'attèle pour concrétiser son ambition de "conserver et de gérer durablement les ressources naturelles et la diversité biologique et culturelle de la zone côtière et marine ouest africaine", a dit le ministre.