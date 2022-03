Sénégal: Une étude souligne l'urgence d'un plan de déplacements piétonniers à Dakar

Dakar — Le directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbain (IAGU), Oumar Cissé, a souligné, mardi, l'urgence de mettre en place un plan de déplacements piétonniers dans la région de Dakar.

"Il faut mettre en place un plan d'urgence de déplacements piétonniers dans la région de Dakar, afin d'assurer la fluidité des déplacements des populations parce que la marche à pied est le mode de déplacement des populations le plus important à Dakar, avec 70 % du total", a-t-il déclaré.

M. Oumar Cissé, par ailleurs maire de la ville de Rufisque, procédait à la restitution de son étude sur "les défis de l'urbanisation à Dakar", réalisée en collaboration avec la fondation Friedrich Ebert. Il a souligné que "cette étude montre que les déplacements dans la région de Dakar sont affectés par le défaut d'éclairage public, de routes carrossables, de moyens de transports en commun, de trottoirs, de place sur les trottoirs, de passerelles, de dos d'ânes passages piétons". "C'est davantage dans l'habitat informel en banlieue où ces carences sont observées", a-t-il précisé. Il a signalé que "la marche à pied est confrontée à l'absence, l'encombrement ou au mauvais état des trottoirs, au manque d'éclairage la nuit, aux inondations en saison de pluies, à la présence de détritus, aux risques d'accidents, à la défaillance des passages piétonniers, des ouvrages de liaison ou de franchissement, des chemins piétonniers et des rues piétonnes".

"La concentration des activités commerciales, administratives et institutionnelles à Dakar Plateau et l'étalement urbain vers les secteurs Nord-Est nuisent à la fluidité des déplacements dans la région de Dakar où les ménages consacrent 11 % de leur revenu à la mobilité", a ajouté M. Cissé. "Les déplacements motorisés qui représentent 30 % sont assurés à plus de 80 % par les transports collectifs (TC)"', a-t-il relevé, ajoutant que "les bus Dakar Dem Dikk ne couvrent que 6 % des déplacements". Il a précisé que "parmi ces moyens, les minibus AFTU (Tatas), les cars rapides et les taxis clandos sont les plus utilisés avec respectivement 35 %, 20 % et 12 % des déplacements". Selon lui, "le département de Dakar concentre 64 % de l'ensemble des moyens de transport de la région pour 46 % des ménages".

Il a fait savoir que "les populations de la banlieue notamment celles de Pikine et Guédiawaye demeurent les plus affectées par les déficiences dans les déplacements urbains à cause notamment de l'hyper-concentration des activités dans le département de Dakar, de l'étalement urbain, du défaut d'aménagement, de lotissement et d'équipement de l'espace périurbain". Pour lui, "l'amélioration de la qualité des déplacements des populations de la banlieue de Dakar passe inéluctablement par une urbanisation plus régulière".