Afrique: Mondial 2022- Algérie-Cameroun - Une marée de supporters déferle sur le stade Mustapha-Tchaker

Blida — Une marée de supporters venus des différentes wilayas du pays a déferlé mardi dès les premières heures sur la wilaya de Blida pour encourager l'équipe nationale de football qui affrontera le Cameroun ce soir à partir de 20h30 au stade Chahid Mustapha-Tchaker comptant pour les barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Comme lors de tous les matchs disputés par l'équipe nationale de football dans ce stade, surtout les rencontres décisives comme celle de ce soir, qui est le dernier obstacle pour se qualifier au Mondial 2022 au Qatar, une marée de supporters a déferlé sur la wilaya de Blida dès les premières heures. Parés du drapeau national et entonnant des chants nationaux et d'autres à la gloire des joueurs de l'équipe nationale et du sélectionneur Djamel Belmadi, ces supporters viennent des quatre coins du pays.

Dès l'aube, les supporters étaient déjà massés aux abords du stade dans de longues files d'attente avant l'ouverture des portes du stade, pourtant prévue à 12h00, selon la Direction de la jeunesse et des sports. Mais d'après les échos sur place, l'accès au stade pourrait intervenir plus tôt en raison du flux continu de supporters.

Les différents parkings publics et ceux des agglomérations et des grandes surfaces commerciales sont remplis de véhicules immatriculés de différentes wilayas du pays, à l'instar de Constantine, Batna, Oran, Adrar, Bouira, Tlemcen, Biskra et Béchar dont des citoyens ont fait un long voyage afin d'encourager l'équipe nationale et partager la joie de la victoire avec leurs compatriotes des différentes wilayas.

A cet effet, de nombreux supporteurs, rencontrés par l'APS aux abords du stade, ont déclaré qu'après avoir acheté leur billet d'entrée dimanche, ils ont décidé de rester dans la ville des Roses jusqu'au jour du match, pour y assister. Tel est le cas d'un jeune homme de 20 ans, originaire de Annaba, venu en compagnie de ses deux amis, et qui sont tous optimistes quant aux chances de qualification de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2022 au Qatar, des chances augmentés par la forte présence des supporteurs qui constitue, selon eux, une motivation de plus pour arracher cette victoire.

Au vu de la forte affluence des supporteurs et de la fermeture de plusieurs axes routiers, en application de la décision de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en prévision de ce match, plusieurs rues et routes de la ville des roses, notamment celles menant vers les deux communes d'Ouled Yaich et Béni Merad connaissent de grands embouteillages, en dépit des mesures prises par les services de sécurité afin de fluidifier le trafic routier

Un important dispositif sécuritaire a été déployé aux abords du stade et sur les différents axes y menant à l'occasion du match, a constaté l'APS.

De son côté, le commandement régional de la Gendarmerie nationale (GN) de Blida a élaboré un plan sécuritaire prévoyant la mise en place de dispositifs fixe et mobile à travers son territoire de compétence, avec la sécurisation des différentes agglomérations et axes routiers, tels que l'autoroute Est-Ouest, ou encore les routes nationales RN 1, 4, 29, 42 et 69, compte tenu de l'affluence importante des supporters venus des différentes wilayas du pays.

Ce plan sécuritaire prévoit également le déploiement de patrouilles et de points de contrôle, en sus de la mise en place d'un dispositif de sécurité au niveau des gares ferroviaires de Beni Merad et Blida, a indiqué la cellule de communication de ce corps constitué.

L'ensemble des unités du commandement régional de la GN de Blida sont mobilisées et renforcées par d'autres unités régionales, selon la même source.

Pour sa part, la Direction de la Protection civile a tenu à installer un dispositif de sécurité et de santé en prévision de ce match à l'intérieur et à l'extérieur du stade, en vue d'assurer la prise en charge sanitaire des supporters, rapporte la cellule de l'information du corps constitué.