Congo-Kinshasa: Faute de mécanisation des agents - Affaires Foncières - Les délégués syndicaux donnent un préavis de grève à Molendo Sakombi

Les délégués syndicaux du ministère des affaires foncières menacent d'aller en grève au cas où leurs désidératas ne seront pas pris en compte.

Ils réclament la mécanisation des agents, la révision textuel de la discrimination des experts de l'Administration au profit de la Chambre des Experts Immobiliers (CEICO), et sollicitent l'implication du ministre Sakombi dans la rétrocession des recettes de la DGRK et DGRAD ainsi que le disfonctionnement de l'IGF. Ceci ressort d'une correspondance de ces syndicalistes adressée au ministre Molendo Sakombi.

Les délégués syndicaux ont déclaré avoir constaté une certaine indifférence dans l'exécution des compromis et engagements pris au terme de la première grève l'année passée. C'est pourquoi, ils sollicitent pour cette fois, l'implication du ministre Molendo pour solutionner aux situations susmentionnées. Dans cette correspondance, les délégués syndicaux indiquent, par ailleurs, que le fait qu'ils s'adressent au ministre, est l'émanation des agents révolutionnaires et soucieux du changement. Ces derniers ayant compris que la situation va de plus en plus mal, ont été rejoint par les agents et cadres du ministère.

Ces agents réunis ont chargé les délégués syndicaux de parler en leurs noms et pour leur compte conformément aux articles 26 et 27 de la constitution de la RDC. Du reste, quant à la mécanisation des agents, les syndicalistes disent s'attendre jusqu'à ce jour au compromis trouvé entre Molendo Sakombi et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Sachant que ce dernier attendait la disponibilité de Molendo en vue de tenir une réunion de concertation mais sans suite. Cependant, les agents de leurs côtés, se sont contentés de quelques lettres demandant le recensement par le secrétaire général et qui n'a pas trouvé satisfaction au niveau de la fonction publique.