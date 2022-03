Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion du Directeur Général Jean-Félix Mupande - FIFAF - Mme Dorcas-Nancy Mbombo sensibilise la femme congolaise

Le Forum International des femmes africaines (FIFAF), a organisé une séance de formation de mise en niveau et la remise des brevets aux femmes du Cadastre Minier (CAMI), ce week-end pour la sensibilisation de la femme à sa participation aux postes de prise des décisions. Ces assises ont eu lieu à Sultani Hôtel dans la commune de la Gombe à Kinshasa. "L'égalité d'aujourd'hui pour un avenir durable" est le thème principal développé lors de ces activités.

A en croire la coordonnatrice régionale du Forum International des Femmes Africaines (FIFAF), Dorcas-Nancy Mukenge, cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits des femmes et va contribuer à remonter les capacités intellectuelles de la femme pour l'aider à occuper des postes de prise des décisions.

Madame Mbombo, elle, a témoigné de la bonne volonté que les dirigeants du Cadastre minier ont toujours manifestée pour accompagner les femmes du CAMI dans ce genre d'activité, avant de rendre un vibrant hommage au Directeur Général de cette institution.

" (... ) le Cadastre Miniers avait pensé que les femmes soient remplies de capacités pour son développement. C'est pour cela qu'on a organisé cette conférence. A chaque fois qu'il y a des activités pour faire avancer les femmes, le CAMI a toujours été présent. Nous disons un grand merci au D.G du Cadastre Minier qui est un homme genré et qui a toujours accompagné les femmes dans ce genre d'activité", a expliqué Dorcas-Nancy Mbombo Mukenge, Coordonnatrice nationale du FIFAF. Et d'ajouter : "Ce qui importe dans la gestion axée sur les résultats (GAR), c'est non seulement les formations mais c'est de mettre des mécanismes de suivi et évaluation. Nous lançons un plaidoyer auprès du Directeur General du Cadastre Minier pour afin mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation ainsi que le prix d'excellence où nous allons commencer à primer les femmes qui vont se distinguer par rapport à leur façon de travailler sur l'outil "GAR" ".

Par ailleurs, le Chef du département archives et documentation Mme Beatrice Iba, a salué l'initiative en félicitant les organisateurs de cette activité dans un cadre idéal. Pour ce faire, Mme Iba a invité les femmes du Cadastre Minier (CAMI) à saisir l'occasion pour renforcer leurs capacités professionnelles.

"Moi personnellement, j'ai trouvé cette initiative très intéressante parce qu'on a ajouté un plus sur ce que nous possédons et la femme du Cadastre Minier a eu l'occasion de renforcer ses capacités professionnelles", a souligné Mme Beatrice Iba, Chef du département et archives au Cadastre Minier.

Signalons que cette activité ne vise pas seulement à faire la promotion de la femme du CAMI mais plutôt de la femme congolaise, en général.

Rappelons que cet évènement était aussi un moyen de booster la femme congolaise à lutter davantage pour s'offrir une égalité positive durable vis-à-vis de l'homme, car cette égalité ne doit pas être un cadeau mais plutôt un prix de la méritocratie de sa lutte.