Congo-Kinshasa: En marge de la journée mondiale de la Tuberculose - Jean-Jacques Mbungani appelle à la mobilisation de l'engagement politique

"Investir pour sauver des vies". C'est avec ce thème que le monde entier a célébré jeudi 24 mars 2022, la journée de lutte contre la Tuberculose (JMT).

Commémorée en RDC sous le thème " Investir dans la lutte contre la Tuberculose en RDC, c'est investir dans la Couverture Sanitaire Universelle", cette journée offre une occasion de mobiliser l'engagement politique au plus haut niveau pour mettre fin à la maladie. C'est le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, qui l'a dit tout en insistant sur la sensibilisation des populations.

Le monde entier célèbre le 24 mars de chaque année la journée de lutte contre la tuberculose. En RDC, le ministre de la santé publique est revenu sur la nécessité de faire le point sur les efforts de prévention et des soins. Selon le Docteur Mbungani, il faut, à travers cette journée, sensibiliser le monde entier en général et les congolais en particulier sur le faix de cette maladie endémique.

Soulignons que le thème retenu en RDC n'est pas un fait du hasard. Le pays de Félix Tshisekedi occupe la deuxième position parmi les pays les plus affectés par la maladie. C'est à juste titre que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre de la santé a appelé à la mobilisation de tous et à l'engagement politique pour faire face à l'endémie. Selon le ministre de la santé, le covid-19 retient une partie importante des ressources qui devaient être affectées à la lutte contre la tuberculose.

"La pandémie de la Covid-19 en est à sa troisième année et malheureusement retient actuellement une bonne partie des ressources qui devraient être affectées à la prévention, au dépistage-diagnostic et au traitement de la Tuberculose. Ainsi, nous devons de plus en plus réfléchir à des financements innovants pour appuyer la lutte contre la Tuberculose dans notre pays. De façon alarmante, dans les pays à revenu faible comme le nôtre, la tuberculose reste la principale cause de mortalité parmi les maladies infectieuses", a dit Jean-Jacques Mbungani.

A en croire le ministre, la RDC est tenue cette année de rendre compte par rapport aux engagements pris par les autorités en 2018 lors de la Réunion de Haut Niveau des Nations Unies (UNHLM) sur la tuberculose à New York. Ces engagements recommandaient, en effet, plus des ressources dans la lutte contre la tuberculose.

Selon le numéro 1 de la santé publique, la RDC paie un lourd tribut lié à cette maladie. L'année dernière (2021), en dépit de la survenue de Covid-19, le pays, à travers le Programme National de lutte contre la Tuberculose, a notifié environ 216.690 cas de TB toute forme. Plus de 90 % d'entre eux ont été traités avec succès. " Cependant, la RDC compte parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie : elle occupe le 8ème rang mondial et le 2ème en Afrique", a ajouté le ministre.

Par ailleurs, le patron de la santé a, dans le cadre de la lutte multisectorielle, renouvelé son appel à tous les secteurs vitaux du pays afin de s'approprier la lutte anti-tuberculose.