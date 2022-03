Congo-Kinshasa: La Fondation Nehema - Ketsia Olangi satisfaite de la 4ème édition du forum annuel des femmes entrepreneures

"Qui commence bien, fini bien", dit-on. La 4ème édition du forum annuel des femmes entrepreneurs s'est clôturée samedi 26 mars, à Rotana Kin Plazza, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, par une soirée de gala, haute en couleur.

Les femmes entrepreneurs se sont retrouvées pendant deux jours pour réfléchir autour du thème : "les femmes entrepreneures et les opportunités de la transition écologique ". La présidente de la Fondation Neheme, Ketsia Olangi, qui a donc organisé cette activité, s'est dit satisfaite d'avoir réussi l'organisation de cette 4ème édition, surtout au niveau du débat, qui a donné lieu à des idées pratiques et constructives. Rendez-vous a été pris pour la 5ème édition en 2023.

Le temps fort de ce forum a été marqué par des travaux en atelier. Les femmes entrepreneurs, réparties en quatre groupes, ont réfléchi sur des sous-thèmes suivants : inventaire des opportunités de la transition écologique en RDC et en Afrique ; les formations qualifiantes de la transition écologique : enseignements techniques, universitaires et stratégies Gender ; mines, transition écologique et les femmes entrepreneures : Opportunités et défis, et enfin, les grands acteurs de la transition écologique en RDC et les politiques publiques.

Après débat et échange, il a été dégagé qu'aujourd'hui dans le monde le réchauffement climatique est une question cruciale avec l'intensification des dégâts naturels notamment : les changements saisonniers et les inondations qui créent différentes catastrophes. La solution? C'est de s'adapter aux défis du moment. Le travail aujourd'hui a recommandé le forum, devrait être orienté dans la décarbonations l'économie, qui permet aujourd'hui de réduire l'impact de l'effet de serre provoquant l'amenuisement de la couche d'ozone. En termes plus pratiques, le forum a noté quelques approches : dont le remplacement du polluant par le propre, c'est-à-dire, on peut remplacer la consommation des matières polluantes par le propre. Le cas du carburant par l'hydrogène qui ne produit pas d'effet de serre.

Il y a aussi la déforestation, qui nous permet de reboiser la forêt lorsque nous coupons et utilisons les bois chaque jour.

Ce n'est pas tout! Le forum a aussi recommandé la vulgarisation des règles sur l'écosystème. Il ressort que beaucoup de gens ignorent les textes et les lois sur la protection de l'environnement, et que la vulgarisation de ces derniers serait une solution pour lutter face à ce fléau.

Ketsia Olongi croit avoir atteint les objectifs de cette 4ème édition, qui était entre autres, de faire le plaidoyer pour une justice climatique prenant en compte le genre, étant donné que les femmes et les enfants sont les premières victimes de tous les aléas du changement climatique qui les rendent plus que vulnérables.

Mme Gisèle Busima, influente partenaire de ce Forum et Directrice générale de Futuro Group RDC, a souligné que l'agriculture est un secteur essentiel pour le développement économique et social de notre pays. Dans la présentation globale de Futuro Group RDC, l'entreprise qu'elle dirige, la banquière de formation a expliqué qu'elle n'est qu'une simple structure multi sectorielle de droit congolais qui accompagne le développement des entrepreneurs, PME, PMI et porteurs de projets locaux et internationaux.

Elle a pour mission de faciliter les investissements afin de favoriser la croissance des PME.