Congo-Kinshasa/Maroc: Barrages du mondial Qatar 2022 - RDC vs Maroc - Les léopards obligés de conquérir la tanière des lions de l'Atlas

Les léopards de la RDC sont obligés de battre l'équipe Marocaine, ce mardi 29 mars 2022, à Casablanca pour enfin décrocher une qualification à la prochaine coupe du monde. En effet, Tenus en échec un but partout lors du match aller au stade des Martyrs à Kinshasa, l'équipe nationale de la RDC est appelée à aller chercher une victoire en terre étrangère.

Seule une victoire facilitera la tâche aux léopards dans la soirée de ce mardi. En cas de la répétition du score du match aller c'est-à-dire 1-1, le règlement de la FIFA prévoit qu'en cas d'égalité au score entre deux sélections en fin de temps réglementaire, l'arbitre principal de la rencontre va ajouter une prolongation à deux mi-temps comptant de 30 minutes au total, dont 15 minutes pour chaque mi-temps. Dans le cas où la prolongation s'achève sur un score d'égalité toujours, les deux équipes iront à la séance des tirs au but pour se départager. Quant à la règle de but inscrit à l'extérieur, il est vrai qu'elle est supprimée en Europe, mais ce n'est pas le cas pour l'Afrique. C'est ce que la FIFA confirme pour ces éliminatoires de la de la coupe du monde 2022. Ceci dit, un match nul avec plus d'un but partout c'est-à-dire 2-2, 3-3, etc. sera bénéfique pour les Congolais. Ce qui n'est pas une chose souhaitable, si les hommes d'Hector Cuper veulent se rendre la tâche facile. Pour en finir avec les Marocains, les espoirs de tout un peuple reposent sur deux attaquants évoluant en Europe : Meschak Elia, qui n'a pas pu jouer le match aller puisqu'ayant rejoint tardivement la sélection, et Théo Bongonda qui en est pratiquement à sa première sélection avec les fauves congolais, et n'avait joué que les 15 dernières minutes du match aller. Après 48 ans, la RDC veut faire son grand retour dans cette grande fête du football mondial. Devant les 25.000 spectateurs du stade des martyrs, le vendredi dernier, les léopards avaient entamé le match dans un faux rythme. Les Marocains faisaient le jeu, mais n'arrivaient pas à se montrer dangereux devant le but gardé par Joël Kiasumbua. Il a fallu attendre la 13ème minute de la rencontre pour voir les léopards assurer. S'illustrant lors d'une offensive menée sur son côté gauche, Yoane Wissa surprenait le gardien Marocain d'un tir enveloppé au premier poteau, et ce ballon terminait au fond du filet. Dans la foulée, les fauves se sont créés d'autres occasions, mais sans marquer le moindre but. De ce fait, la mi-temps intervenait avec cet avantage Congolais. Au retour des vestiaires, c'est tout une autre équipe de la RDC qu'on apercevait : peu créative qu'en première mi-temps, elle a d'abord failli se faire punir à la 55ème minute avec un penalty manqué de Ryan Mmaee, puis se fait finalement rejoindre au score à la 76ème minute d'une superbe reprise de Tarik Tissoudali. C'est dans la soirée du samedi 26 mars que les léopards ont quitté Kinshasa pour rallier Casablanca. Ils ont eu deux jours d'entraînement, dont un sur la reconnaissance de la pelouse du stade MOHAMED V, où se déroulera le match devant 60.000 supporters.